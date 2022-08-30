Netflix9月片單曝！「經典神作」上架 眾讚：終於等到了
影音串流平台Netflix近幾年產出不少好劇，成為許多人閒暇時光的最佳陪伴，而每次更新上架和下架作品時都會掀起討論，近日Netflix昨（29）日也在各社群公布2022年9月片單，其中包含《三生三世十里桃花》電影版、動畫《影子籃球員》都將登台，不過一口氣下架《不可能的任務》系列電影，以及選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》，也令不少粉絲感到扼腕。
Netflix近日在各大社群專頁公佈9月片單，希望陪伴大家共同迎接開學季，而即將上架的電影中，赫然發現2010年經典電影《讓子彈飛》以及《人在囧途》都出現在榜上；影集部分，受到較多關注的，包含《火影忍者疾風傳》5~9季會接續更新，以及全球熱門的真人實境秀《欲罷不能》將釋出「巴西篇」第2季。
而在9月即將下架的作品，電影包含李奧納多·狄卡皮歐主演的《神鬼獵人》、《不可能的任務》系列、經典犯罪驚悚電影《火線追緝令》都會離開平台，不過令最多人不捨的，則是美國真人選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》，突然宣布下架的消息，讓粉絲們錯愕直呼「還沒看完耶」、「魯保羅太突然了吧，平常都想說慢慢追」。
Netflix將片單資訊發出後，消息立刻引起眾多影劇迷們熱議，「讚啦，讓子彈飛」、「天啊～這子彈也飛太久了吧」、「讓子彈飛，終於等到了」、「沒想到竟然能在Netflix上看到人在囧途」、「這次上架的電影都蠻經典的」；也有網友表示「感覺上架的都第四台播到爛掉了，更新有點慢」、「名偵探柯南什麼時候要上第三季」、「敲碗名偵探柯南」、「魯保羅是神作！應該是沒提早續訂，合約到就下架了」。
針對眾多不捨的留言，也有內行網友表示，大家可以到Netflix官網，使用「要求節目或電影」功能，透過填寫表單的方式，向Netflix表達自身想法。（編輯：張志浩）