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榮獲米其林指南服務大獎　余佩凌：服務不是委曲求全

▲《米其林指南2022》今年「服務大獎」，由再度蟬聯米其林一星餐廳的台中「鹽之華Fleur de Sel」余佩凌（圖右）獲得。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《米其林指南2022》今年「服務大獎」，由再度蟬聯米其林一星餐廳的台中「鹽之華Fleur de Sel」余佩凌（圖右）獲得。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-30 16:32:03

《米其林指南2022》今年「服務大獎」，由再度蟬聯米其林一星餐廳的台中「鹽之華Fleur de Sel」余佩凌獲得，她在台上感動哽咽地說，「很感謝米其林給我的機會，我只是代表全台灣很辛苦、很敬業、很專業、很堅持的餐飲服務人員領獎」。下了舞台受訪，仍將榮耀歸於餐廳團隊、與為了台灣辛苦付出的所有餐飲業人士，她直言：「服務不是委曲求全，也不是教育客人。」希望能將熱情與體貼傳遞給消費者；並話鋒一轉感謝主廚黎俞君的嚴格指導，「餐廳每天都花非常多時間檢討」；黎俞君在旁聞言也與有榮焉地表示，「大家都知道廚師很辛苦，但對服務人員的尊重還有待加油，希望Pauline獲獎的肯定不只是她個人，相信是肯定整個台灣的服務人員」。

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米其林「服務大獎」旨在鼓勵透過親切完善的指引與服務，讓美食愛好者體驗昇華的服務人員。今年由蟬聯米其林一星餐廳的台中「鹽之華Fleur de Sel」，服務了15年的余佩凌獲得。她會後受訪表示，「餐飲服務業真的很辛苦，常常休假沒朋友」，是用熱情的精神在付出。她透露每一年餐廳團隊都會在主廚帶領下，到歐洲領略當地星級餐廳與廚師手藝，「遇上熱情的同業甚至帶我們參觀廚房」，更有感「服務不是委曲求全，也不是教育客人」，而是真的把客人當做朋友、家人來對待。

▲余佩凌奪下《米其林指南2022》服務大家，所屬台中「鹽之華Fleur de Sel」餐廳也再度蟬聯米其林一星。（圖／台灣米其林提供）
▲余佩凌奪下《米其林指南2022》服務大家，所屬台中「鹽之華Fleur de Sel」餐廳也再度蟬聯米其林一星。（圖／台灣米其林提供）
余佩凌也分享過去感覺歐洲的米其林二三星餐廳較為嚴謹、拘束，現在氣氛相對比較輕鬆了，也透露「覺得這是台灣的優勢」。Pauline忍不住表示，「餐廳每天都花非常多時間檢討」，引來一旁的主廚黎俞君聞言忍不住透露，「我自己剛開始是說話比較直接」，但她嚴格要求餐廳達到國際標準，讓Pauline也認同因此成長非常多。

身為中台灣第一位法式料理女主廚，黎俞君與有榮焉地表示，服務是需要熱情的，「就像老先生、老太太需要的可能只是一個溫暖的眼神，或是一杯溫開水而已」，她也直言「大家都知道廚師很辛苦，但對服務人員的尊重還有待加油」，語重心長地表示，「尤其法式料理，靠一個人完成不了任何事」，需要透過內外場服務合作才能完善，「希望Pauline獲獎的肯定不只是她個人，相信是肯定整個台灣的服務人員」。


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