榮獲米其林指南服務大獎　余佩凌：服務不是委曲求全

《米其林指南2022》今年「服務大獎」，由再度蟬聯米其林一星餐廳的台中「鹽之華Fleur de Sel」余佩凌獲得，她在台上感動哽咽地說，「很感謝米其林給我的機會，我只是代表全台灣很辛苦、很敬業、很專業、很堅持的餐飲服務人員領獎」。下了舞台受訪，仍將榮耀歸於餐廳團隊、與為了台灣辛苦付出的所有餐飲業人士，她直言：「服務不是委曲求全，也不是教育客人。」希望能將熱情與體貼傳遞給消費者；並話鋒一轉感謝主廚黎俞君的嚴格指導，「餐廳每天都花非常多時間檢討」；黎俞君在旁聞言也與有榮焉地表示，「大家都知道廚師很辛苦，但對服務人員的尊重還有待加油，希望Pauline獲獎的肯定不只是她個人，相信是肯定整個台灣的服務人員」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
米其林「服務大獎」旨在鼓勵透過親切完善的指引與服務，讓美食愛好者體驗昇華的服務人員。今年由蟬聯米其林一星餐廳的台中「鹽之華Fleur de Sel」，服務了15年的余佩凌獲得。她會後受訪表示，「餐飲服務業真的很辛苦，常常休假沒朋友」，是用熱情的精神在付出。她透露每一年餐廳團隊都會在主廚帶領下，到歐洲領略當地星級餐廳與廚師手藝，「遇上熱情的同業甚至帶我們參觀廚房」，更有感「服務不是委曲求全，也不是教育客人」，而是真的把客人當做朋友、家人來對待。