具俊曄超寵妻！下廚烤肉慰勞 網友秒認出：大S專用碗盤
具俊曄和大S（徐熙媛）新婚剛滿半年，來台定居的他，不但在台灣各大音樂活動演出，炒熱現場氣氛，下台後還是廚藝精湛的好老公，做菜讓小姨子小S讚不絕口，他曾在IG曬出做了一桌菜的記錄，將幸福景象分享給粉絲，或許擔心私生活過度曝光，隨後又秒刪文章，不過粉絲一眼就認出大S的專用碗盤，稱讚歐巴真是好老公！
具俊曄近日在IG罕見發文，引發網友熱議，照片內容是他為家人做了一桌子好菜，根據小S受訪內容，姊夫當時親自烤肉、貼心準備大醬湯、生菜、韓國醬料等美食，讓大家重溫韓國料理，宛如一趟出國旅行，她對具俊曄廚藝十分讚賞，笑說姊夫未來可能會從DJ邁向廚師之路。
雖然具俊曄秒除照片，大S的死忠粉絲則認出，照片左下方那個有圓點的盤子，正是她愛用的餐具，讓歐巴親自下廚做飯的人，應該就是愛妻大S，相較於前夫汪小菲不願讓大S吃太多，這次桌上的碗裡盛著滿滿米飯，象徵著具俊曄滿滿的愛。
網友誇讚具俊曄貼心為大S製作餐點，旁邊還有多擺的碗盤，相信大S的兩個小朋友也是座上賓，顯見他為這個家做了不少努力，親自下廚滿足家人的味蕾。鐵粉則笑說，歐巴美術天份能拿起畫筆創作，進廚房又能拿鍋鏟煮美食，唱歌也行，跳舞更棒。能投資事業，也能有工作。對待朋友真誠，待人和氣」，難怪大S第二春這麼開心。