米其林「綠星」4家入選！小小樹食、Embers新上榜

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2022「米其林綠星」由今年蟬聯米其林一星餐廳的山海樓，以及陽明春天（士林）2家連續兩年入選，今年新增2家餐廳獲得綠星肯定。台北入選餐廳Embers主廚郭庭瑋，致力於保護山林生態，倡議農業改革、與生產者維持緊密的關係，並致力於發揚在地文化。他上台受獎時提到「永續是一種提醒，提醒我們可以做更多什麼，而不只是我們做了什麼」；會後聯訪時，忍不住以手指不斷繞圈表示，「永續不就是一直做著同一件事情、一直繼續下去，所以我們會努力永續下去」。
由於米其林綠星沒有一定標準，旨在肯定永續表現的餐廳，當Embers主廚郭庭瑋被問到「做了什麼獲得米其林肯定？」時，他逗趣露出好一陣子疑惑神情，坦言「其實我不知道做了什麼被肯定，但被肯定了就是鼓勵你要繼續下去」。
今年新進榜的必比登餐廳推介，「小小樹食（大安路）」再奪「米其林綠星」，對外倡議一週兩日的蔬食理念，鼓勵外帶消費者自己攜帶容器；對內則禁止使用加工品以及一次性餐具，也與使用自然栽種方法的小農維持長期的關係等，主廚徐兆麟Tim上台受獎時，表示「未來會持續為這塊土地努力」。會後訪談徐主廚也坦言現今社會遇到疫情關係，越來越多健康意識抬頭，「當大家對健康、對自己身體狀況更重視後，其實也剛好在這個時段成為我們的優勢。」徐主廚也謙虛坦言或許能獲得米其林一星也剛好是疫情順水推舟導致，承諾會再繼續努力。
再度蟬聯的「陽明春天（士林）」行政主廚薛永鴻也表示，「希望從農場到餐廳、對小農的支持，對社會也付出更多責任和教育」。創辦人陳健宏會後受訪提到，「受到『米其林綠星』肯定，將會持續為環境永續盡力，對不足的地方努力發掘，相信一個好的餐飲企業，應該傳遞更多正能量、傳遞生命力」。
歷經前兩年的疫情波折，陳健宏直言，初期政府管控無法內用時衝擊最大，但也因為疫情「喚醒人們對於環境友善的支持」，受到大家鼓勵的陽明春天也持續優化，不只是餐飲，並推廣茶道、園藝等面向，打造新飲食文化，提升身心靈平衡」。強調「不使用再製品，突破餐飲框架，從繁化簡，希望給消費者像在家裡吃飯的零距離感受」，陳健宏分享這15年來不斷致力於友善環境升級，希望受米其林肯定後，能讓造訪的客人都在心裡種下永續理念的思惟。