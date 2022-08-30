面試遇公司「超雷待遇」！求職妹秒崩潰 過來人勸快點逃
在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會透過事前的履歷來做初步評估外，也會經由臨場反應深入了解求職者，因此進入公司後的一舉一動都相當重要，不過卻有網友分享，某公司人資在面試前叫她稍等，怎料獨自呆坐40分鐘後，仍未有人接洽，讓她非常傻眼。
一名女網友在Dcard發文表示，正在找工作的她，近日幸運收到一間小公司的面試邀約，當天進入公司後，員工先交給她一張人事資料卡要求填寫，並把她帶到一間類似會客室的地方說道「請稍等一下」，怎料對方離開後，原PO就獨自在會客室「傻傻等了40分鐘」，完全沒有看到面試官或主管等人。
面對這樣的狀況，原PO感到不知所措，於是心中「想走人」的念頭浮出，好奇詢問「請問直接走人有關係嗎？」貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應「都40分鐘了，再等一下吧，說不定值得」、「如果沒有急著要去哪裡，就再等一下吧」、「我等過一個半小時的，但最後結果不錯」。
不過，多數網友卻直言「走啊，就不尊重面試者的公司。 以後加入黑名單」、「面試應該預約好時間，這公司不行」、「不守時的公司可以直接走人」、「40分鐘已經很極限了，拜託我還在面試你就這麼不守信用，誰知道以後當你員工會怎樣凹我」、「遇過坐了1小時，主管進來2分鐘跟我說不適合，然後就走了」。（編輯：張志浩）