火化遺體突爆炸！「金屬門噴飛」法師遭砸：送葬慘變陪葬
太可怕！日前在柬埔寨的火葬場發生一起意外，一名法師正帶著死者家屬進行儀式時，焚化爐內突然發生爆炸，金屬門直接噴飛，直直砸向法師身上，導致他當場失去生命跡象，恐怖的畫面也曝光了。
據《高棉時報》（KHMER TIMES）報導，8月27日時柬埔寨磅湛省（Kampong Cham province）的小村落Roveang，正在替一位20歲青年進行葬禮，當地習俗規定「非自然死亡」必須進行火化，因此家屬請來72歲的法師鴻森（Hoeun Soeun）幫忙進行儀式。
法師鴻森從事殯葬業已經有40年經驗，當天他也按照傳統步驟，先用木柴和汽油點燃遺體後，開始帶著家屬圍著火化爐繞圈行走。
沒想到儀式進行時，鴻森正走到焚化爐的鐵門前時意外發生了，火爐內突然因為不明原因發生爆炸，下一秒鐵門就被衝擊波炸開，徑直飛向鴻森上半身，現場瞬間充斥著鴻森的鮮血，他也當場失去生命跡象。最後這場喪事由另一位法師接手完成，而鴻森則被家屬安排土葬。
鴻森「送葬變陪葬」消息也瞬間在Roveang村引發譁然，由於他已經服務40年，在當地相當有人望，許多村民都十分不捨，並獻上最深切的哀悼。（編輯：潘毅）