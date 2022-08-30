台南Josh新片認了和「啦啦隊正妹」約會！粉絲狂露姨母笑
知名棒球YouTube「台南Josh」，因日前和台鋼獵鷹啦啦隊正妹「梔梔」合作拍片，卻意外被網友們起鬨，以為Josh找到了第二春，紛紛獻上祝福。如今Josh終於上片了，而且不演了直接說明這是一場「約會梔旅」，兩人有趣又爆笑的互動，讓大家笑到不行。
Josh在影片開頭表示，這是他頻道之前從沒拍過的類型「一日約會」，而且早在拍攝前，他和梔梔兩人就說了一個鐘頭的八卦，結果通通都不能放出來，在約會的整個過程中，兩人也互相自嘲、互相臭來臭去，種種搞笑又有趣的互動，瞬間笑翻粉絲，值得一提的是，這才只是「約會梔旅」的第一集，也讓人非常期待後續發展。
影片曝光後，大家紛紛留言笑嘲「Josh千萬不能妄梔菲柏，要努力把握自己的幸福」、「兩個人聊得很自然欸，見面兩次就成為梔心朋友」、「整集一路笑到尾～很開心看到josh可以發自內心的笑！josh~加油喔！」、「恭喜Josh阿！真的是太閃了」、「沒想到看josh的影片也可以姨母笑一整集」、「躲躲藏藏，果然是人人敬畏的國師啊」、「Josh原來是接到梔梔丟的繡球啦～」。
還原這起意外緋聞，起因是梔梔和Josh當天拍片時上傳了一支兩人在車內共舞的畫面，由於兩人之前從沒有在影片上合體過，就引起部分網友們誤會，兩人是真的有戀情，結果事情越演越烈，Josh才馬上澄清兩人只是合作拍片，但搞怪的梔梔也跟著起鬨，親民又爆笑互動，才成為網友們近期最熱烈話題。（編輯：詹鎰睿）