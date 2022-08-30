COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

預算1萬塊！他想買家電送女友　眾竟推「1神器」：超重要

▲有男網友求助，說她想送給女友家電當作驚喜，但卻不知道哪一個家電比較好。結果大多人都建議「吹風機」，直呼「好一點的真的有差」。（圖／美聯社／達志影像）
▲有男網友求助，說她想送給女友家電當作驚喜，但卻不知道哪一個家電比較好。結果大多人都建議「吹風機」，直呼「好一點的真的有差」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-08-30 23:04:32

許多男生都會苦惱，究竟要送給女友甚麼禮物，才不會踩到地雷。一名男網友就求助，因為女友對美妝、衣服等等都沒興趣，便決定朝「家電」方面著手，但卻不知道要送哪個才好？結果大家一面倒建議，「吹風機啦」、「非常重要」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇PTT-WomanTalk板，一名網友PO文透露，他最近想給女友一份禮物當作驚喜，預算大約在1萬塊左右，不過女友卻對美妝、衣服、包包等都沒什麼興趣，反而比較喜歡實用的，像是家電、3C產品等等，不禁求助「目前打算送家電，不知有沒有什麼家電是女生大多會喜歡的？收到會覺得很高興的，希望女孩們給我建議，謝謝！」

大家紛紛留言建議「烤箱！做料理甜點都方便」、「烤箱、氣炸鍋、吹風機」、「可愛或有質感的烤吐司機或烤箱、吹風機也不錯但功能稍微挑一下」、「空氣清淨機，除濕機」、「音響、氣泡水機、咖啡機」、「洗碗機，掃地機器人」、「唉鳳14要出了」、「一律推薦腿部按摩！最好是外型也很漂亮的機種」、「香氛機，音響」、「鄭重宣佈，洗碗機烘衣機人生福音」。

但大多人卻都推薦吹風機，「吹風機不錯啊」、「吹風機+1」、「高級吹風機或整髮器」、「吹風機很重要！」「看標題就想到吹風機+1」、「吹風機，女生的長髮用好一點真的有差」、「好的吹風機是每位女士必須」。（編輯：詹鎰睿）

▲近日有網友在 PTT 八卦版好奇提問， Dyson 吹風機到底值不值得購買？更好奇一台要價一萬多元，究竟有何魔力？貼文立刻引爆熱議。（圖／翻攝自 Dyson YouTube ）
▲像是知名高級家電品牌Dyson，一隻吹風機就要價萬元，獲得不少女性大讚很實用，但也有人認為國際牌5千多塊的就很讚了。（圖／翻攝自 Dyson YouTube ）

她買房不裝「1家電」！設計師嚇壞狂勸　眾全懂：會後悔

一個人住必備「天菜家電」！過來人全認了：比電鍋還要猛

「1家電」關不掉還爆炸！驚險過程曝　眾驚：這錢不能省

氣炸鍋越來越少人用？行家喊「1家電」取代：保證不後悔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀