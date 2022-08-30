預算1萬塊！他想買家電送女友 眾竟推「1神器」：超重要
許多男生都會苦惱，究竟要送給女友甚麼禮物，才不會踩到地雷。一名男網友就求助，因為女友對美妝、衣服等等都沒興趣，便決定朝「家電」方面著手，但卻不知道要送哪個才好？結果大家一面倒建議，「吹風機啦」、「非常重要」。
網路論壇PTT-WomanTalk板，一名網友PO文透露，他最近想給女友一份禮物當作驚喜，預算大約在1萬塊左右，不過女友卻對美妝、衣服、包包等都沒什麼興趣，反而比較喜歡實用的，像是家電、3C產品等等，不禁求助「目前打算送家電，不知有沒有什麼家電是女生大多會喜歡的？收到會覺得很高興的，希望女孩們給我建議，謝謝！」
大家紛紛留言建議「烤箱！做料理甜點都方便」、「烤箱、氣炸鍋、吹風機」、「可愛或有質感的烤吐司機或烤箱、吹風機也不錯但功能稍微挑一下」、「空氣清淨機，除濕機」、「音響、氣泡水機、咖啡機」、「洗碗機，掃地機器人」、「唉鳳14要出了」、「一律推薦腿部按摩！最好是外型也很漂亮的機種」、「香氛機，音響」、「鄭重宣佈，洗碗機烘衣機人生福音」。
但大多人卻都推薦吹風機，「吹風機不錯啊」、「吹風機+1」、「高級吹風機或整髮器」、「吹風機很重要！」「看標題就想到吹風機+1」、「吹風機，女生的長髮用好一點真的有差」、「好的吹風機是每位女士必須」。（編輯：詹鎰睿）