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雙颱「藤原效應」！軒嵐諾吞掉準梅花　今起雨彈連炸5天

▲中央氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，今晚至明天（1日）北部及東北部地區有陣雨，澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／NOWNews影像中心）
▲中央氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，今晚至明天（1日）北部及東北部地區有陣雨，澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／NOWNews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 06:38:09

中央氣象局表示，今天（31日）白天臺灣各地大多為多雲到晴，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南山區並有較大雨勢發生的機率，晚間南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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▲路徑潛勢預圖顯示，第11號強颱「軒嵐諾」在日本南方海面，偏西前進，另一「熱帶低壓」在「軒嵐諾」南方，朝北前進，兩者逼近，產生「藤原效應」。（圖／中央氣象局）
▲路徑潛勢預圖顯示，第11號強颱「軒嵐諾」在日本南方海面，偏西前進，另一「熱帶低壓」在「軒嵐諾」南方，朝北前進，兩者逼近，產生「藤原效應」。（圖／中央氣象局）
另外受到颱風外圍環流影響，今晚至明天（1日）北部及東北部地區有陣雨，澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，第11號強颱「軒嵐諾」在日本南方海面，偏西前進，另一「熱帶低壓」在「軒嵐諾」南方，朝北前進，兩者逼近，產生「藤原效應」，「軒嵐諾」轉向西南，並逐漸合併為一「大型」強颱，在宮古島南方海面減慢、滯留，北方高壓減弱，「軒嵐諾」再轉向偏北，經宮古島附近北上；「不確定性」因大氣環境多變而擴大。

最新歐洲(ECMWF)系集模式顯示，「軒嵐諾」在宮古島南方海面打轉後，50次的模擬，東側路徑通過琉球、侵襲日本，西側路徑則通過台灣東北方海面再迴轉，也有少部分路徑通過台灣，應持續密切觀察。
  
吳德榮說明，今晚起至下週日(4日)，「軒嵐諾」外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有雨，連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望紓解，但山區也要注意坍方、落石等現象。

而其他地區受到影響相對較小，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。明日起至週六，北台及沿海地區易有強陣風出現，北台天氣明顯轉涼，中南部氣溫略下降。下週日白天起至下週二(6日)「軒嵐諾」漸遠離、但仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。（編輯：陳苾暐）

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