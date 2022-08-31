廖老大「剩120家」賠1.4億喊告加盟主！王浩宇：你的問題
台灣賽車教父「廖老大」跨足競爭激烈的手搖飲市場，創立「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」品牌，不過話題至今輿論不斷，他近日再開直播轟加盟店從「531間剩120間」，原本收了1億8千多萬的加盟金，現在也退了1億4000多萬，甚至還有加盟主創群組「嫌他」讓他氣炸喊告，對此，前桃園市議員王浩宇則吐槽「廖老大，就是你的問題啦，我不客氣的說」。
廖老大最近在臉書開直播，表示有加盟主開群組吐槽總部「吃加盟主夠夠」，還罵「總部無法將品質搞定，就應該找專業研發人員，把輔導員全換掉，不然收1億加盟金，是收3X？」「收這麼多錢，做了什麼事」，對此，廖老大氣喊「輔導員只是輔導加盟主開店，不是包山包海的服務」，並警告這些加盟主「3天內還有人在群組裡，我就封殺」，也揚言提告。
此外，廖老大也透露，合約中可以退的，不能退的錢全都給加盟主退了，當時最多排到531間，收了1億8千多萬的加盟金，然而現在剩下120間，他也退了差不多1億4千萬，「把我嫌到臭，我是賺你們多少？沒有我這種肚量的人啦」，也強調「說我收了錢什麼都不管？你有想到我拿1億多出來還你們嗎」？
而針對廖老大的說法，之前才嫌飲料難喝的王浩宇則在臉書發文，表示「沒有準備好就不要搞加盟啦！那種收你很少，所以你自己要顧品質的心態，我覺得實在是很不負責任，畢竟加盟總部還是得負上把關品質的責任」。
王浩宇接著轟，「一個加盟體系，搞到連茶源、口味都無法統一，訓練不足就快速收錢加盟，短短幾個月本來要開的500多家剩下120家，然後把責任都推給加盟主，甚至要對加盟主提告？廖老大，就是你的問題啦！ 我不客氣的說」。（編輯：郭佩蓉）