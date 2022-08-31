防疫補貼詐騙瘋傳！他怒駭入後台「1動作」反擊 網讚爆
近期有詐騙集團偽裝成衛福部，透過簡訊、郵件、Apple之iMessage及Line發送，假稱可提領防疫補貼，誘騙民眾點擊連結，接著盜取民眾個資。雖然指揮中心多次澄清，但類似的詐騙簡訊依舊瘋傳。而就有位看不下去的網友，直接駭進了該詐騙網站的後台，把受騙上當的3000多位民眾個資全刪光，天降正義制裁詐騙集團，讓網友全讚爆。
原PO在Dcard發文表示，近期這類「恭喜您，獲得補助」的詐騙訊息十分惡劣，呼籲大家千萬不要上當，「提醒家裡的長輩，台灣政府的網站一率是.gov.tw結尾，它國通常為.gov.國家代碼，govtw 這類一定是詐騙網站。」
原PO親自連去詐騙網站觀察，發現網站非常的簡陋，但還是許多人受騙，讓原PO感慨「相信填寫的人可能是急需用錢、家境困難，所以才會輕易地上當」。而他也基於好奇心，駭入詐騙網站後台，之後便撰寫了程式腳本，把所有已經受騙上傳的個資全都刪了。
原PO透露，已經刪了約3000多人的資料，看到大部分人填寫原因是「沒辦法了」、「累了」，讓他也不禁十分心疼。駭客制裁詐騙集團讓網友全讚爆，紛紛在底下留言回覆說，「謝謝你～駭客人！我的超人」、「好人一生平安」、「有能力的人做對的事！」、「太帥了吧...那個什麼數位發展部應該聘你才對」。（編輯：倪浩軒）