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9月「12星座」工作運勢曝！這位易遭陷害　慘變代罪羔羊

▲塔羅牌艾菲爾老師公佈「12星座」9月的工作運勢，其中這位容易被陷害，要小心別成為代罪羔羊。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公佈「12星座」9月的工作運勢，其中這位容易被陷害，要小心別成為代罪羔羊。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 11:03:56

明天就9月了，你最近的工作運勢還好嗎？正在拼事業的你是否還有進步的空間，或是需要什麼方法，能讓自己更快在工作崗位上步步高升？對此，塔羅牌艾菲爾老師就公佈「12星座」9月的工作運勢，其中這位容易被陷害，要小心別成為代罪羔羊，老師也提醒，請同時參考自己的太陽、上升星座。

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▲塔羅牌艾菲爾老師公佈「12星座」9月的工作運勢，其中這位容易被陷害，要小心別成為代罪羔羊。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌艾菲爾老師公佈「12星座」9月的工作運勢，其中這位容易被陷害，要小心別成為代罪羔羊。（示意圖／取自unsplash）
白羊座

工作上，被事情推著走，一波未平，另一波又起，有點疲於奔命，這個月的工作運算是蠻糟的，也會讓你心力交瘁。

金牛座

職場上，要避免草率與盲目，經手之事要小心求證，謹慎評估，若因誤判情勢導致損失，最後也都有可能陷入訴訟的糾紛。

雙子座

職場上，真的是應驗了「以柔克剛」，在這方面你發揮的淋漓盡致，一些談不攏的細節，在你接手後，出現逆轉，大大提升在公司上的地位。

巨蟹座

工作上，有太多的無奈，有時還真的會無能為力，可你不能放棄工作，但你卻可以選擇不在乎這種感覺。

獅子座

你的重心並不在現職上，而是想著如何利用工作以外的時間，來增加自己的附加價值，只要你確定目標，好好規劃，這個月你有機會勾勒出另一塊版圖的形狀。

處女座

職場上，你不會急於表現，而是慢慢地的滲入主要核心，有機會受到上級青睞，受到重用，表現亮眼。

天秤座

職場上，容易遭人陷害及暗算，因此建議你，這個月要收起你的好心，不然就要等著承擔後果，成為他人的代罪羔羊。

天蠍座

職場上的選擇變多了，可能是你在挑選公司；也可能是工作上想要與你合作的人增加了，慎選有前瞻性的，會好過那些一直強調給你利益的。

射手座

職場上，你挺不服輸的，只要是在氣頭上，什麼話都敢講，要小心職場的爾虞我詐，別替自己樹立太多的敵人才好。

摩羯座

工作上沒什麼心眼，相當憨直，再加上偷懶的心思重，專挑簡單事務來處理，職場上學不到什麼，只能算是輕鬆度日。

水瓶座

職場上，碰釘子是常有的事，但抗壓性頗高的你，這反倒是你的競爭優勢，僵局拖越久，你越有脫穎而出的機會。

雙魚座

工作上，除了表現良好外，最重要的是你的心態有跟著改變，無形中化解了隱憂，往好的方向轉變。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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