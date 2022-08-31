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捷運目睹「守護天使」依偎陪伴！網見畫面哭了：最美視角

▲原PO搭捷運時，看見一位女性視障朋友和一隻導盲犬，便快速將這對「天使夥伴」畫下來，文章及照片一曝光，網友紛紛留言稱讚「最美視角」。（示意圖／北捷提供）
▲原PO搭捷運時，看見一位女性視障朋友和一隻導盲犬，便快速將這對「天使夥伴」畫下來，文章及照片一曝光，網友紛紛留言稱讚「最美視角」。（示意圖／北捷提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 11:39:13

一名網友最近搭捷運時，看見一名女性視障朋友上車，而同行的黑色導盲犬也立刻在座位底下趴好，而女子當時拿出耳機和手機，姿勢不僅像在撫奏箏琴，也像在接受神諭般虔誠，讓他的內心突然被觸動，就利用捷運短短3站的時間，快速將這對「天使夥伴」畫下來，文章及照片一曝光，網友紛紛留言稱讚「最美視角」、「畫和文字好觸動人心」。

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該名網友昨（30）日在臉書社團《爆廢公社》發文，表示他搭捷運回家時，當捷運停靠民權西路站時，保全引導一名女性視障朋友上車入座，而黑色導盲犬也非常聰明，立刻趴在座位下，與其極有默契的主人用雙足足弓形成一個V字型頭枕，導盲犬也立刻將頭安放在枕頭間，主人拿出耳機接上手機接收專用訊息，「這對夥伴安座與自我安頓的默契與速度，比戰隊機器人的合體迅速、流暢且無懈可擊」。

原PO說，這位女孩感受手機的手姿已像是撫奏箏琴的指法，持手機的方式像是接受神諭的虔誠來搭答這個對她並非幸運的世界，「而黑犬則像是沉默的守護天使，泰然無聲但存在感強大，這個場景觸動了我」。

「對，是安定、安穩、安慰了周圍人間的強大存在感觸動了我」，於是原PO調整畫板，立刻開新畫布，給自己一個挑戰，「在士林站下車的我，下車前要以有限筆技，捕捉這動人一刻」。

▲原PO搭捷運時，看見一位女性視障朋友和一隻導盲犬，並將這個畫面畫下來。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO搭捷運時，看見一位女性視障朋友和一隻導盲犬，並將這個畫面畫下來。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
而從原PO畫的圖可以看到，該名女子頭綁馬尾、戴著口罩，身穿短袖連身裙，而黑狗則趴在她的腳邊，眼神溫柔堅定地看著前方。貼文及畫作一出，網友紛紛留言，「好美的畫面，謝謝你也讓我們看到」、「很感動」、「又美又有溫度的一幅畫」、「畫得好，文筆也好」、「畫和文字好觸動人心」、「喜歡這樣的溫柔與堅定」、「好感動」、「人間處處有溫情」、「一段文，一幅畫，眼眶紅了」、「好美的視界」。

原PO也在留言處回應「常速寫的我容易被外界不尋常的節奏所吸引，她們上車時不免因引導與讓座而有些擾動，但她們的默契密接以及流暢的程度，立刻讓整個氛圍穩了下來，引起我的注意與動筆的心情。為女孩祝福，不夠幸運的世界但有有默契的夥伴來牽引，少了一些跌撞與顛簸，多了更多的穩步、也能給旁人帶來安定或勇氣，即使不夠幸運，還是要一起走下去」。（編輯：郭佩蓉）

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