捷運目睹「守護天使」依偎陪伴！網見畫面哭了：最美視角

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原PO說，這位女孩感受手機的手姿已像是撫奏箏琴的指法，持手機的方式像是接受神諭的虔誠來搭答這個對她並非幸運的世界，「而黑犬則像是沉默的守護天使，泰然無聲但存在感強大，這個場景觸動了我」。
「對，是安定、安穩、安慰了周圍人間的強大存在感觸動了我」，於是原PO調整畫板，立刻開新畫布，給自己一個挑戰，「在士林站下車的我，下車前要以有限筆技，捕捉這動人一刻」。
而從原PO畫的圖可以看到，該名女子頭綁馬尾、戴著口罩，身穿短袖連身裙，而黑狗則趴在她的腳邊，眼神溫柔堅定地看著前方。貼文及畫作一出，網友紛紛留言，「好美的畫面，謝謝你也讓我們看到」、「很感動」、「又美又有溫度的一幅畫」、「畫得好，文筆也好」、「畫和文字好觸動人心」、「喜歡這樣的溫柔與堅定」、「好感動」、「人間處處有溫情」、「一段文，一幅畫，眼眶紅了」、「好美的視界」。
原PO也在留言處回應「常速寫的我容易被外界不尋常的節奏所吸引，她們上車時不免因引導與讓座而有些擾動，但她們的默契密接以及流暢的程度，立刻讓整個氛圍穩了下來，引起我的注意與動筆的心情。為女孩祝福，不夠幸運的世界但有有默契的夥伴來牽引，少了一些跌撞與顛簸，多了更多的穩步、也能給旁人帶來安定或勇氣，即使不夠幸運，還是要一起走下去」。（編輯：郭佩蓉）