廖老大飲料店「特別版門市」現身！眾一看笑了：非常聰明
台灣賽車教父「廖老大」投入手搖飲戰局，創立「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」品牌，號召粉絲加盟開店、盈餘10%做公益，怎料近日直播中他卻表示，4個月內531間加盟店只剩120間，再次掀起話題，對此有網友近日轉發新北街頭店面獨特的「廖老大飲料店2.0」，畫面掀起熱議。
該網友在臉書社團「爆廢公社」轉發一張照片，圖中可見，位於新北市新莊區的五工二路上，某轉角處開著一家「廖老大茶坊」，黃色的招牌和明亮的燈光相當顯眼，不過特別的是，該分店有別於一般加盟主，竟然是以「攤車」模式經營，原PO也不禁將它稱為「廖老大茶飲連鎖2.0」。
貼文一出，網友紛紛留言回應「原來這樣也行哈哈哈」、「這個算是聰明了，頂多損失40，開店的都破百」、「好像有說過可以用攤販車營業」、「好可愛，很特別，這推去夜市、菜市場應該不錯」、「這樣挺接地氣的啊，不同的噱頭」、「怎麼有像燦坤小型版連鎖」。
事實上，廖老大在創立「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」品牌後，各式話題就不曾停歇，日前親自到各地巡店，還批評加盟主不夠認真，近日開直播時，還轟加盟店從「531間剩120間」，原本收了1億8千多萬的加盟金，現在也退了1億4000多萬，甚至還有加盟主創群組嫌棄他，讓廖老大氣炸喊告。（編輯：張志浩）