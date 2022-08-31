「穿胸罩吃火鍋」挨轟！百萬辣模4字回應 加碼雄偉辣照
辣模Yumi.k 因擁有好身材被網友封為「巨乳女神」，在IG上擁有139萬粉絲追蹤，也經常在社群平台分享自己的辣照，不過她日前貼出和友人吃火鍋的有趣互動，清涼穿著卻引來罵聲，不少人喊「到底誰會只穿內衣吃火鍋呢？」爆發爭議，對此她昨（30）日也針對此事回應4字。
Yumi.k在29日上傳和友人吃火鍋的有趣片段，只見她夾著肉片快速的捲在筷子上，並放入火鍋內煮熟，不過因為在捲的過程中，肉片高速旋轉，不免濺岀肉汁，也因此她的表情嚇到猙獰，更笑喊：「一次成功，我的臉都變形了。」
值得注意的是，Yumi.k僅穿著和內衣相似的上衣，下半身則是牛仔長褲，大曬魔鬼身材，露出的鴻溝非常吸引眼球，尤其微微彎腰的角度更是令人血脈噴張，非常難轉移視線，卻有不少網友看了忍不住怒罵，「到底誰會穿胸罩吃東西和上各種地方，沒衣服穿嗎」、「到底誰會只穿內衣吃火鍋呢？」、「公共場合穿這樣適合嗎⋯自己家？」
對此Yumi.k昨日貼出相關新聞報導，並在限動上打「乖別罵了」，簡單4字回應這起事件，同時貼出到餐廳吃飯的美照，只見她頭戴棒球帽，上身則是穿著灰色T恤，但因身材實在太好，菜單卡在胸部下圍，更凸顯其雄偉，她也幽默喊：「乖，出來買衣服了」，讓粉絲笑稱：「穿太多認不出來！」（編輯：賴禹妡）