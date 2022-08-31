司馬庫斯「垃圾瀑布」6年仍在！外籍網紅嘆：每座山都有
外籍YouTuber小飛6年曾到訪新竹司馬庫斯，途中在山坡上發現一座「垃圾瀑布」，山林美景中卻充斥著四處亂丟的垃圾，一度引發熱議，環保署派員運走5噸的垃圾。不過6年後的今天，小飛舊地重遊再次前往司馬庫斯，發現被清運走的「垃圾瀑布」又重新出現，一切仿佛沒有任何改變。小飛直言「一點也不驚訝」，因為「台灣每座山後面都有一個垃圾瀑布」，他已經實際看過數百起類似的案例。
小飛表示，自從上次報導垃圾瀑布以來已經有好幾年了，後來沒有再提起，「不是因為我看不到它們存在，而是相反地，台灣每座山後面都有一個垃圾瀑布。每個山村外都有一個更大的垃圾瀑布。我不再報導它們，因為在看到了數百個垃圾瀑布之後，甚至談論它們都變得毫無意義。」而舊地重遊司馬庫斯，也毫不意外地發現曾經被清運走的垃圾瀑布已經回來，「一切都沒有任何改變」。
小飛強調，「這些不是孤立事件」，把垃圾往山裡面扔似乎是台灣山林農村所公認默許的標準做法。小飛認為，「派一個團隊去一個垃圾瀑布撿垃圾是令人欽佩的，但不能解決根本問題。是時候為鄉村提供與城市相同水平的垃圾服務了」。小飛也指出，或許這樣的成本很高，但是放任垃圾瀑布在山林間存在的成本更高，而在此同時，或許大家都可以反思一下，「我們為何要使用這麼多塑料用品」。
有網友將小飛的影片分享到PTT，大家紛紛在底下留言回覆說，「最美的風景你敢嘴」、「很多都是當地住戶丟的，郊山就一堆了」、「真的很沒公德心」、「感謝小飛比在台灣出生的人還更愛台灣更願意重視台灣」、「感謝小飛的仗義直言」。（編輯：倪浩軒）