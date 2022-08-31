不會聊天請離開！眾見「3字訊息」秒氣炸：一堆人欠封鎖
科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，現在無論家人、朋友、甚至公司同事都常使用訊息來相互溝通，不過由於文字不如語言來的有溫度，因此許多字句難免會讓人感到不舒服甚至厭惡，一名網友就分享，她非常討厭別人傳訊息時以「你在嗎」為開頭，或是拋下「你在嗎」就從此失蹤的行為，釣出一票人表達同感。
原PO在Dcard發文表示，「超討厭訊息只傳『你在嗎』的人」，她認為，若傳完這3個字後，有當下補充打接下來要講的事算還好，畢竟是有傳達主要訊息給他人，但是訊息只傳「XX,你在嗎」或是「XX你在忙嗎」就很不可取，原PO直言「難道我要回『我不在哦』或是『對，我在忙嗎？』而且就算回覆『怎麼了』他們也不讀不回，就這樣消失，過差不多一個禮拜才說沒事」。
貼文一出，許多網友和原PO有相同的感受，「我也很討厭這種便秘的訊息，請直接講重點」、「太中肯了必須推一個！ 這種一肚子火的開頭是在問心酸的嗎」、「打電話沒接到 然後問在嗎？又不說要幹嘛，超火大」、「這種就是欠封鎖，只想著自己」、「真的拜託有事直接講」。
不過也有另一派網友認為，「可是我這樣傳通常是急事欸，而且是需要一次問很多人的急事，如果對方不在就不用浪費時間了，不然一個一個說明原委，然後事情結束還要跟所有人回覆『不用了謝謝』更麻煩吧，不過我結束會收回訊息就是了」、「阿就要講有時效性的事，不在就不用講了」、「這還好吧，蠻有禮貌的啊」。（編輯：張志浩）