夏天也可以進補？大補帖隱藏版吃法曝光 引爆網友熱議
在台灣，各種美食豐富多元，吃的花招更是千奇百怪，像是漢堡、握壽司，有人喜歡一層一層分開吃；咖哩飯也有醬飯拌完才吃，也有人堅持一口咖哩，一口白飯。創造出一道料理，各自表述的獨特吃法，而這樣的創意，除了是一種習慣，有的人更是因應天氣衍伸而來！好比冬天才能進補，夏天就該吃冰，事實上，近來有網友熱議，在炎熱的天氣，熱騰騰當歸鴨泡麵夏季也能清爽享受！
近來高溫頻破紀錄，熱得讓人胃口打折扣，這讓喜愛湯麵的人可是進退兩難，但近來在PTT上，有網友分享，「今天老婆突然想吃鴨肉麵線，但5分鐘後又說算了，說喝湯太燥熱，求生欲極強的我聽到這個考驗馬上汗流浹背，原本在看外送有沒有賣，忽然想到家裡彈藥庫還有7-11買的一碗大補帖當歸鴨既然老婆說怕太燥熱，我就試試看做成乾麵。」
該篇PO文一出，馬上引來一票網友共鳴熱議，「我們家也都吃大補帖」、「如果再煎一顆蛋會很讚，然後加點蔬菜」、「我也熱衷把乾麵泡成湯麵，湯麵泡成乾麵」。
事實上，1991年問世的「大補帖」，品牌年齡長達31年， 是每次討論隱藏版低調泡麵排行榜，大補帖以現代技術重現補膳文化的精隨，讓人們不用再費時燉煮，隨時隨地都能輕鬆享用一碗色、香、味、型皆蘊含食補精華的美味麵食。而口感呈現上，以細麵更容易沾附湯汁，搭配藥膳湯頭與米酒香，讓人一嚐入魂。
雖然現在邁進酷暑夏季，現在有一麵兩吃的新方式「拌麵配好湯-隱藏版吃法」，讓你不用再掙扎二擇一！
步驟1：可依偏好適量倒入調味粉包與油包，並加500cc熱水量，讓細麵與肉塊泡開。
步驟2：將湯倒進另一個碗中，稍後再享用，僅留一點湯汁來拌麵使用。
步驟3：將細麵與湯汁均勻攪拌。
步驟4：可照個人口味增減酒香包，或慢慢滴入湯中，享受不同層次的湯頭韻味。
步驟5：也可依喜愛放入其他佐料，拌麵配好湯更美味！
簡單5步驟，看似燙口的大補帖當歸鴨風味細麵搖身變成清爽的拌麵，而濃郁的湯頭更可以分享給朋友家人，以及與另一半甜蜜共餐，創造出更多不一樣美味享受。另外，懂吃懂享受的你，甚至可以直接拿湯來二創料理，輕輕鬆鬆用神湯做出多元的餐桌新提案。