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他用提款卡「1習慣」竟使詐騙集團得利！不見才知出大事

▲他用提款卡有1個錯誤習慣，竟意外讓詐騙集團得利。（示意圖／Pixabay ）
▲他用提款卡有1個錯誤習慣，竟意外讓詐騙集團得利。（示意圖／Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 16:41:42

多數人會申辦一張以上的金融卡，可卡片數量多了以後，不僅容易忘記各自的密碼，卡片本身也可能悄悄消失。就有一位民眾在網上分享自己的神奇經歷，因為自己的「1個錯誤習慣」，自己的帳戶疑似被詐騙集團利用，自己也落得去法院的窘境，相當狼狽。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，說明近期整理雜物時發現自己的幾張提款卡不見，登入網路銀行後發現其中一個竟變成警示帳戶，便趕緊打電話至銀行、郵局登記金融卡掛失，過程中行員詢問「是不是有把密碼會寫在提款卡？」，這才讓他恍然大悟，因為自己忘東忘西，故為了方便就把密碼寫在各自的卡片上。

行員表示他的提款卡可能被其他有心人士撿去，接著被拿去做一些非法的事情，他立刻撥打165詢問，人員提醒他趕快到警察局備案，且要做好未來上法院開庭的心理準備。原PO最後表示「我的蠢事給大家個警惕，目前一家已變成警示戶，郵局還不確定，明天一早去問，另外兩家已攔截掛失了！」

▲有人妻抱怨，沒用老公的手機訂位，導致兩人大吵一架，鬧到要離婚。（示意圖／Pixabay）
▲原PO登錄遺失卡片的網路銀行帳戶，發現已變成警示帳號。（示意圖／Pixabay）
對此，網友回覆「把密碼寫上去這........不好說什麼！還好樓主發現了」、「好險我都不會寫在上面，裡面沒錢，寫也沒用」，有人提供記密碼的辦法「全部密碼都一樣就無需記了」，有人則認為這是則「唬爛的故事。我三個朋友賣帳戶都用一模一樣故事，最後全部被起訴」。 （編輯：李惠婷）

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