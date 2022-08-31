他用提款卡「1習慣」竟使詐騙集團得利！不見才知出大事
多數人會申辦一張以上的金融卡，可卡片數量多了以後，不僅容易忘記各自的密碼，卡片本身也可能悄悄消失。就有一位民眾在網上分享自己的神奇經歷，因為自己的「1個錯誤習慣」，自己的帳戶疑似被詐騙集團利用，自己也落得去法院的窘境，相當狼狽。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，說明近期整理雜物時發現自己的幾張提款卡不見，登入網路銀行後發現其中一個竟變成警示帳戶，便趕緊打電話至銀行、郵局登記金融卡掛失，過程中行員詢問「是不是有把密碼會寫在提款卡？」，這才讓他恍然大悟，因為自己忘東忘西，故為了方便就把密碼寫在各自的卡片上。
行員表示他的提款卡可能被其他有心人士撿去，接著被拿去做一些非法的事情，他立刻撥打165詢問，人員提醒他趕快到警察局備案，且要做好未來上法院開庭的心理準備。原PO最後表示「我的蠢事給大家個警惕，目前一家已變成警示戶，郵局還不確定，明天一早去問，另外兩家已攔截掛失了！」
對此，網友回覆「把密碼寫上去這........不好說什麼！還好樓主發現了」、「好險我都不會寫在上面，裡面沒錢，寫也沒用」，有人提供記密碼的辦法「全部密碼都一樣就無需記了」，有人則認為這是則「唬爛的故事。我三個朋友賣帳戶都用一模一樣故事，最後全部被起訴」。 （編輯：李惠婷）