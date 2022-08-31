網紅界始祖！部落客花猴痛斬「16年婚姻」 親曝放手理由
堪稱網紅始祖的部落客蘇花猴，無預警宣布和結婚16年的老公準備離婚，她悲痛訴說自己事發至今的心路歷程，坦言一路從自責到憤怒，也曾哭得撕心裂肺，並感謝身邊親朋好友的陪伴及關心，最後她也隔空向曾經的伴侶喊話。貼文曝光後令粉絲相當震驚及不捨。
蘇花猴今（31）日於粉專公開震撼彈，宣布與走過16年婚姻的徐先生準備離婚「後來，我們什麼都有了，卻沒有了我們」，她提到自己許久未更新近況「是不想在最衝動的時刻，寫出最狠的話」，至於原因則是「老掉牙的劇情」，而這段時間以來她都在調整自身情緒，「從一開始的自責、傷心、崩潰到後來的憤怒、怨恨、失望，在這短短的半個多月，我經歷了各種負面情緒。明明上一秒還在笑，下一秒就哭得撕心裂肺⋯」。
但她也相當感謝，身邊的家人、姊妹淘陪伴在身邊，每天都有回不完的關心訊息，讓她在最低谷的時候，感受到人生還是有許多美好，「這陣子，我真的是個超級索取者，但也真的感受到很多很多溫暖，原來這世上有那麼多人愛我，而未來我會帶著這些愛，再次勇敢走下去」。
最後她也隔空喊話，「16年了，徐先生，謝謝你陪伴我到你力所能及的地步，也希望你今後得到的，是值得你錯過這樣溫柔、漂亮、大方、可愛、勇敢、善良、能幹且什麼都不圖你，只圖你愛的我」。 （編輯：鍾怡婷）