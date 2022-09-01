公司廁所驚見情趣用品！女前輩默默領回 突傳水聲尷尬炸
「你要我以後怎麼面對那個廁所！」一名女網友在網路上抱怨，她在公司上廁所時，突然在洗手台置物架發現情趣用品，尷尬提醒後，另一名女前輩竟默默走進廁所拿，還傳出沖洗聲，讓原PO崩潰喊：「我們中午還有一個全公司聚餐，那個中午我完全不敢跟他對眼！」
該名網友在Dcard中貼文，她以「在公司廁所看到情趣用品」為題，表示自己在僅有4人的小公司上班，而那天她走進廁所後，突然發現洗手台置物架上放著情趣用品，旁邊還有疑似拿來收納的絨布袋，讓她當場在心裡驚恐尖叫：「X小？！這時候出去大家一定都以為是我的！」
因此原PO走出廁所後，尷尬地和大家說「那個⋯廁所有東西喔⋯」這時另一名30幾歲的女前輩默默走進去廁所拿，還傳出清洗的聲音，「後來的一切真的有夠尷尬，我們中午還有一個全公司聚餐，那個中午我完全不敢跟他對眼，你要我以後怎麼面對那個廁所！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「重口味」、「如果是我，我會默默放進袋子裡等失主自己來認領欸」、「只要妳不尷尬，尷尬的就是別人」、「姐姐玩很大」、「別騙我，這車窗擊破器吧」、「說不定是塞著防內痔的啦」、「我以為是門把⋯看來我見識還太淺了」。（編輯：賴禹妡）