台版《太陽的後裔》空軍女主播病逝！網翻4年前影片噴淚
空軍上尉方棱溶日前傳出病逝消息，享年31歲，曾任「莒光園地」節目主播以及擔任年度形象大使，跟先生空軍少校王允昱一同被封為是台版的《太陽的後裔》，當時爆紅時就引發不少討論，然而在方棱溶傳出逝世的消息之後，許多粉絲就到四年前她曾經登上網路節目《木曜4超玩》片段回味，曾經在節目上甜美的笑容再也看不見，讓不少粉絲相當難過。
據了解，方棱溶患有紅斑性狼瘡，2年前就辦理留職停薪，期間跟隨先生赴美，但在今年6月下旬病況不穩，返國到三總治療，29日當晚因身體不適送醫急救，經醫生搶救無效，宣告死亡。
消息曝光之後，不少網友回頭再看2018年網路節目《木曜4超玩》一日系列第73集，當時拍攝題材為一日飛行員，節目一開始就邀請空軍上尉方棱溶登場，先行帶領邰哥認識一些基本的常識，並且介紹廖大尉出場，時不時就露出甜美的笑容，當時讓邰哥都忍不住欣喜的說「將軍安排的相當的好啊！」
然而不少網友紛紛湧入該片表示「方上尉安息，一路走好，來看看留在此的美麗身影」、「真的很甜美....實在太早走了.....RIP」、「學姊一路好走！」、「看到方上尉英年早逝的新聞，來回顧一下當年跟阿公的互動 R.I.P.」、「想當初也是看這部片知道方上尉的.....一路好走」、「這一集一日系列飛行員因為有您的加入而精彩！方上尉一路好走！」（編輯：張嘉哲）