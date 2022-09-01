三總幫新生兒洗澡燙傷！靖娟基金會怒斥「根本搞錯步驟」
三軍總醫院昨（31）日被一名媽媽控訴，今年5月中她於三總內湖分院生下女兒後，因自己確診短暫與孩子分離，怎料產後幾小時，小兒科醫師卻轉告，小嬰兒洗澡時出現燒燙傷的情況，全身有25%的二度燒燙傷，屁股大面積脫皮。對此長期致力於兒童安全的靖娟基金會執行長林月琴痛批，醫療人員應比一般民眾更有危險預防的專業知識，醫院在嬰兒洗澡上也應有訂定一套SOP，而且依照投訴媽媽的貼文，護理師「放完熱水後有加冷水」，順序根本搞錯顛倒了，「這種意外完全應該能避免！」
林月琴認為，醫療人員的專業知識比一般民眾還多，經驗、對環境設備管控等都有一定程度的理解，當下人員是否對SOP不熟悉，尤其該媽媽文中提及，護理師說「放完熱水後有加冷水」，一般來說，「幫嬰兒洗澡時應該是先放冷再放熱」，熱水器溫度也應該都先調到低溫，這樣不僅安全，就算真的發生意外，也不會嚴重到導致二度燒燙傷。「因此一開始就放熱水、忘記放冷水，根本是錯誤也不能接受的步驟和說詞。」
此外媽媽文中透露，在接小孩的當天，三總社工表示可以幫忙申請補助，但竟要轉介她到社會局，還問要不要燒香拜拜？賠償意願也很低。對此林月琴直言：「三總回應方式相當粗糙！」認為事件發生後應是好好與當事人協調後續，而不是做出轉介到其它單位等的「踢皮球」舉動。
整起事件曝光後，立即在網上掀起熱議，眾多網友直言「支持提告」，而《NOWnews今日新聞》記者稍早去電三總公關窗口皆未接通，內湖三總發表公開聲明強調，「因全案未徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私，不便對外說明，」