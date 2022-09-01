三總女嬰洗澡燙傷！專家教預防「5重點」：這時間洗最好
一位媽媽昨（31）日在臉書發文哭訴，今年5月中她於三總內湖分院生下女兒後，醫師卻轉告嬰兒洗澡時出現燒燙傷的情況，消息一出引起各界討論，對此長期關注兒童安全議題的靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴接受《NOWnews今日新聞》採訪提醒，父母平時幫小嬰兒洗澡時，務必多加留意「5大重點」，尤其冷熱水的配置和環境格外重要，特別注意一定要「先放冷水再放熱水」，等到放好水再抱孩子去洗澡，以免意外突然發生。
林月琴表示，在此次事件中，三總護理師向該媽媽表示，洗澡前「放完熱水後有加冷水」，這絕對是錯誤的步驟。嬰兒洗澡5大重點第一個正確步驟，應是先在洗澡盆中加入冷水，接著把熱水器的溫度設定調為低溫，並視冷水量調配繞水多寡，通常以「熱水6：4冷水」比例即可，且需注意的是，家長應先將水放好再抱嬰兒到浴室，千萬不要邊洗邊調整水溫、水量。
第二點是洗澡的「姿勢」要注意。林月琴強調，嬰兒身體相對脆弱，尤其頭部需要多加保護，所以一定要用手臂環繞頭部後方，翻身時也需要多加注意，用雙手協助維持平衡。
第三點是「時機與時間」。林月琴建議，考慮到冬天或夜間氣溫降低，嬰兒的洗澡時間落在下午3~4點最合適，尤其為了避免吐奶，應在餵奶後儘速洗澡，完整過程以6~8分鐘為佳，頻率上夏天若想每天清洗也可以。
第四點是「洗澡順序」。林月琴表示，水在最為乾淨時應先清洗臉部，接著再慢慢往下洗其餘身體部位。
第五點則是「注意環境安全」。林月琴強調，嬰兒洗澡一定要用「洗澡盆」，千萬不要嫌麻煩，選擇使用洗手檯等，非常如意造成危險，另外浴室內外一定要鋪設「防滑墊」，過去常有忽略防滑，導致進出浴室跌倒，波及嬰兒的案例。
林月琴最後指出，萬一不幸出現燙傷意外，家長第一時間需要「沖冷水降溫」，但水溫不能太低、水量也不能過大，並儘速撥打119尋求協助，最重要的是要以毛巾包覆嬰兒身體，若幫孩子穿上衣服，可能導致脫皮沾黏在布料上，導致傷勢加重。