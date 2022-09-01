情侶飯店躺床！房務人員突刷卡「闖入送1物」　妹子嚇傻

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原PO透露，因為他們選的是寵物友善飯店，當時房務人員是要拿寵物床墊來，卻選擇直接拿房卡開門，「我當下錯愕的走去接過床墊，真的嚇到當下反應不過來」，事後越想越不滿，原PO認為正常流程應該是按門鈴再等待房客應門，氣得打電話給櫃台客訴，最後飯店主管讓他們換了房間才結束這起事件，她也呼籲大家在飯店住宿還是要將門鏈鎖好，「經過這次真的嚇傻，之後一定會鎖好，畢竟誰知道竟然會是房務人員逼卡打開門呢」。
貼文一出，不少網友搖頭直言，「有點傻眼耶」、「跟大學朋友出去玩遇過兩次，我們是一群女生，嚇都嚇死，也是被直接開門」、「這個應該是職前訓練必須要做好的服務吧，這種情況叫他回家吃自己也不意外」、「真的傻眼欸⋯突然開門想嚇誰」、「基本上直接開客人的房門是這個行業的大忌吧」。
也有曾做過飯店業的網友指出，「做過飯店櫃檯，我們會告知房務哪間房，需要什麼東西，如果客人還沒入住，房務就會直接進去補，嬰兒床啊或棉被，應該是櫃檯沒有先告知已入住，害房務以為裡面沒人」、「之後如果擔心再發生這種事的話，可以掛上請勿打擾的牌子，如房務需要送東西過去，門上有掛上牌子就會先請櫃檯詢問你們，你們同意了才會送東西過去喔！」（編輯：賴禹妡）