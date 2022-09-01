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基本工資調漲卻不爽？眾抓包「2致命傷」嗆：每次都這樣

▲勞動部最終拍板決定，明年2023年基本工資月薪由目前25,250元調升至26,400元，調幅高達4.56%。（圖/NOWnews資料照）
▲勞動部最終拍板決定，明年2023年基本工資月薪由目前25,250元調升至26,400元，調幅高達4.56%。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-09-01 15:44:26

勞動部今（1）日邀集勞資政學四方討論明年基本工資調幅，最終拍板決定，明年2023年基本工資月薪由目前25,250元調升至26,400元，調幅高達4.56%，時薪由目前168元調升至176元，調幅為4.8%。然而這看似讓許多勞工受惠的背後，卻有不少網友點出「致命傷」，引起廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出基本薪資調漲好棒棒喔！結果物價跟著漲，那這樣是在搞什麼啊？除非你薪資成長的幅度大約物價啊，但有可能嗎？那這樣漲基本薪資根本就是假議題啊！」

貼文一出，不少網友紛紛認同「超好笑啊，重點每次都是一直爽到打工仔，真正多數上班族請問誰還在領基本工資＝＝」、「每次都物價漲基本工資就漲，那不然還是調低薪資物價下降？」、「基本工資一直都是假議題....到底正職有誰還在領基本工資啦」、「基本薪資漲5%物價漲10%你的薪水漲0%，我已經說完這一切了」、「基本薪資漲！自己的薪水也不會漲阿」、「我反倒想問一堆工作不到基本工資，那你調整基本工資又有什麼用？」、「工讀生現在賺的比正職還多，然後還在調基本工資」。

▲勞動部長許銘春今（1）日宣布，自112年1月1日起，每月基本工資調整至26,400元，每小時基本工資調整為176元，將陳報行政院核定後公告實施。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）
▲勞動部長許銘春今（1）日宣布，自112年1月1日起，每月基本工資調整至26,400元，每小時基本工資調整為176元。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）
綜合網友意見，不少人表示每次調整基本工資時根本就無感，其主因在於多數的勞工早已不是領所謂的「基本工資」，然而物價高漲的情況下，政府調整基本工資等於沒有調整到多數人的薪水，外加出社會的勞工，很多工作根本不屬於「計時人員」，因此調整時薪是較學生打工受惠，讓不少勞工也開玩笑調侃自己「我賺得都比工讀生還少了！真的可憐」。

然而針對這次調整基本工資，勞動部長許銘春（1）日表示，今年雖有疫情及國際情勢等不確定因素，但在全體國人努力下，台灣經濟成長仍然有不錯表現，主計總處預測今年經濟成長3.76%，討論基本工資的核心價值為「經濟果實勞資共享」。（編輯：張嘉哲）

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