基本工資調漲卻不爽？眾抓包「2致命傷」嗆：每次都這樣

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貼文一出，不少網友紛紛認同「超好笑啊，重點每次都是一直爽到打工仔，真正多數上班族請問誰還在領基本工資＝＝」、「每次都物價漲基本工資就漲，那不然還是調低薪資物價下降？」、「基本工資一直都是假議題....到底正職有誰還在領基本工資啦」、「基本薪資漲5%物價漲10%你的薪水漲0%，我已經說完這一切了」、「基本薪資漲！自己的薪水也不會漲阿」、「我反倒想問一堆工作不到基本工資，那你調整基本工資又有什麼用？」、「工讀生現在賺的比正職還多，然後還在調基本工資」。
綜合網友意見，不少人表示每次調整基本工資時根本就無感，其主因在於多數的勞工早已不是領所謂的「基本工資」，然而物價高漲的情況下，政府調整基本工資等於沒有調整到多數人的薪水，外加出社會的勞工，很多工作根本不屬於「計時人員」，因此調整時薪是較學生打工受惠，讓不少勞工也開玩笑調侃自己「我賺得都比工讀生還少了！真的可憐」。
然而針對這次調整基本工資，勞動部長許銘春（1）日表示，今年雖有疫情及國際情勢等不確定因素，但在全體國人努力下，台灣經濟成長仍然有不錯表現，主計總處預測今年經濟成長3.76%，討論基本工資的核心價值為「經濟果實勞資共享」。（編輯：張嘉哲）