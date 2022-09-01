上輩子就相戀！3組星座CP最速配　第1名互補「越老越愛」

我是廣告 請繼續往下閱讀
前世情人指數100%天蠍心思很細膩也會運用技巧，處女座要求多，挑剔感中重視細節，剛剛好一拍即合。天蠍在感情上退讓比處女多，當天蠍不能忍了，臉部表情已經勃然大怒了，處女座很會察顏觀色，懂得退讓不再堅持。正因如此，天蠍座與處女座能互相抓住對方，年輕時磨合多，反而年紀大越來越好感情如膠似漆，少了誰都像斷了一隻手臂。
Top2：處女+巨蟹
前世情人指數95%處女座非常挑剔總是好還要更好，也很會比較與嘮叨，犯錯也容易說是別人的錯。但巨蟹座就不一樣了，很愛家為家犧牲一切，這也代表巨蟹座很會忍，所以只要處女座在發飆，巨蟹座乖乖讓對方罵，但巨蟹座忍耐是有額度的，他會忍到一個程度爆炸，又若無其事的好了。
Top3：天蠍+水瓶
前世情人指數90%水瓶桃花太旺，事業越成功桃花越旺有時分不清楚對方的心意讓人不知不覺愛上水瓶座。水瓶座婚後容易外遇也容易冷卻感情。但天蠍座不是省油的燈，天蠍座的人是屬於為愛付出一切的人，對於愛情他們擁有非常高竿的智慧，相當懂得應對進退。還有他們在感情世界裡很會耍手段，只要對方快要外遇了他們也會立即使出絕招抓住對方。只要被天蠍愛上了妳想要脫離是很難的！小心被報復。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。