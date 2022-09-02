林襄進軍日本秒出局？日男點她「1特徵」踩雷：印象超差
擁有好身材以及長相的林襄隸屬於職棒啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」一員，先前登上節目《同學來了》時，木村正太就點出林襄有日本人喜歡的3個關鍵點，結果林襄當相當符合，她也宣布要進軍日本，目前已經拍了當地周刊，人氣強強滾。不過，部落客「日本人的歐吉桑」卻有別的見解，直言「她不太能進去下一步的日本市場」。
日本人的歐吉桑指出「的確她現在在日本越來越紅，尤其是受日本網友的很大歡迎，但是我覺得她不太能進去下一步的日本市場，原因是因為她有刺青，就算想進去下一步的日本電視節目，應該會被擋住，活動地方被限制只有日本網路世界」。
日本人的歐吉桑解釋「有刺青的女生在日本有非常不好的印象，也有很大的偏見，除非音樂業界或藝術業界之外的女生之外，有刺青的女生對日本人眼中來講，當作黑道的愛人或者夜店上班的女生的印象，有刺青的話，上日本電視、廣告相當困難，過去就有不少的案例，甚至也有被上司發現身體有刺青後被開除的事蹟。」
日本人的歐吉桑強調「日本社會對刺青真的非常大的偏向，不太泡溫泉，被當作黑道人，被歧視，如果您夢想是在日本發展的話，千萬不要做和雕刺青（日式刺青），歐洲風格的刺青的話，還可以。」（編輯：張嘉哲）