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超兇正妹參戰嘉義市議員！本名16字超謎　真實身分公開了

▲近日有一名正妹登記參選嘉義市議員，其背後金主終於現身，為網路名人「小商人」。（圖／Molly 翎熹 IG）
▲近日有一名正妹登記參選嘉義市議員，其背後金主終於現身，為網路名人「小商人」。（圖／Molly 翎熹 IG）

編輯中心/綜合報導

2022-09-02 06:58:25

年底九合一大選逐漸逼近，昨（1）日不少候選人都已經前往登記參選，結果傳出有一名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的正妹候選人，也同樣登記參選嘉義市議員，長達16字的謎之姓名讓人好奇身分為何。對此，網路名人「小商人」出面揭開該女子真面目，讓不少網友全驚呼。

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小商人昨（1）日在臉書上貼文提到「花12萬台票聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』便宜啦！我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊！不要懷疑，就是真名，而且還是正妹妹！嘉義市東區的各位，年底請投給『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，我們把顏議員送進市議會，好不好！

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▲網路名人小商人透露，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」就是正妹實況主「Molly 翎熹」。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）
小商人也解釋，這名參選人就是被他找來幫忙改名參選議員的正妹實況主「Molly 翎熹」！他霸氣喊話「嘉義市議員當選門檻只要3500票，真的不要以為我只是來亂的，當選了我會很認真來鬧，要撒錢都來撒，拎北沒在怕的，選Molly就是選我，感謝各位」！

另外他也貼出「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的政見，包括「廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化」、「舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節」、「嘉義市性專區設立」、「滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」等四項主要政見。

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▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」四大政見一次看。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）
貼文一出，網友紛紛回應「也只有你想得到這麼鬼的點子，神猛」、「所以是請直播主改名幫你選......又造福選民，小商人果真是小商人」、「我現在遷戶籍來得及嗎？」、「選務人員表示：唱票很痛苦」、「今年的選務人員看到你這名字，唱票應該會唱到口渴」、「這真的很猛！好想投這一票啊」、「這波操作太神了......」。

事實上，過去小商人都一直有在關注時事，先前就有在嘉義市的蘭潭水庫附近立了一面翎熹的看板，因為當地經常傳出命案，除了溺水意外，輕生案件也頻傳，小商人便掛上看板並且放上翎熹露出事業線的照片，寫下「水很深，請勿加入會員」、「沒什麼人生難關是一炮不能解決的」來勸導各位愛惜生命，當時也掀起不少討論，如今又聯手翎熹合作參選嘉義市議員，再度引起巨大話題。（編輯：張嘉哲）

▼「小商人」在經常傳出命案的蘭潭水庫附近立了一塊勸世看板。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）
▼「小商人」在經常傳出命案的蘭潭水庫附近立了一塊勸世看板。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）
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