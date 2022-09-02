網紅韓佩泉「直播一半輕生」！爆哭以死證明清白　網嚇壞

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然而正在觀看直播的網友全部嚇壞，幫忙報警，北京市公安局接到通知後立刻前往救人，事後表示人已被安全救下，目前一切平安，韓佩泉的家屬也上網發文報平安，才讓粉絲鬆了一口氣。
事實上，韓佩泉在直播中，也揭開選秀節目《創造營2021》內幕，透露當時一間男寢室就有四個廁所，但大家都在裡面玩手機，後來製作單位知道後，就在寢室安裝信號干擾器，但大家不是傻子，製作單位安裝好之後，大家又把線路拔開繼續玩手機，「當時大家逮著我一個罵，說我違反規定，但其實幾乎所有人身上都有手機」。（編輯：張嘉哲）
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
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