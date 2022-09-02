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網紅韓佩泉「直播一半輕生」！爆哭以死證明清白　網嚇壞

▲大陸網紅韓佩泉日前直播時情緒激動，試圖打開窗戶跳下，引起網路議論。（圖/韓佩泉微博）
▲大陸網紅韓佩泉日前直播時情緒激動，試圖打開窗戶跳下，引起網路議論。（圖/韓佩泉微博）

編輯中心/綜合報導

2022-09-02 09:45:35

大陸男網紅韓美娟以誇張反串裝扮走紅，2021年他以本名「韓佩泉」參加男團選秀節目《創造營2021》，獲得關注。然而日前他捲入吸毒風波，遭受到網友集體撻伐，甚至將他過去種種事蹟翻出，即便他做許多澄清都沒用，日前他直播途中，一度打開窗戶要尋死，讓觀看直播的網友全部傻眼幫他報警，引起話題。

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22歲的韓佩泉8月22日突然傳出去警局驗尿，表白聲明自己「沒有吸毒」，還因此登上了微博熱搜，雖然公開去北京的毒檢中心檢測的照片，證明自己沒有吸毒，但仍然是遭到大批網友攻擊，事後他開直播痛哭，情緒激動的說「我死了以後的第二天，全世界都會跟我道歉」試圖要打開窗戶試圖跳下，還一度下跪道歉表示「我活著幹嘛」。

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▲韓佩泉日前自證「沒有吸毒」但仍被網友攻擊，讓他開直播試圖輕生，粉絲全嚇壞。（圖/韓佩泉微博、平安北京微博）
然而正在觀看直播的網友全部嚇壞，幫忙報警，北京市公安局接到通知後立刻前往救人，事後表示人已被安全救下，目前一切平安，韓佩泉的家屬也上網發文報平安，才讓粉絲鬆了一口氣。

事實上，韓佩泉在直播中，也揭開選秀節目《創造營2021》內幕，透露當時一間男寢室就有四個廁所，但大家都在裡面玩手機，後來製作單位知道後，就在寢室安裝信號干擾器，但大家不是傻子，製作單位安裝好之後，大家又把線路拔開繼續玩手機，「當時大家逮著我一個罵，說我違反規定，但其實幾乎所有人身上都有手機」。（編輯：張嘉哲）

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