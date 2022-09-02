正向面對多囊腎接受治療　為自己與家人存下更多幸福

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中山附醫腎臟內科專科醫師洪東衛表示，多囊腎是遺傳疾病，病患腎臟會漸漸長出大小水泡，初期病患不容易感到異狀，但隨著年紀腎臟水泡不斷變大變多，慢慢會感覺到腰部脹痛，也容易發生血尿與泌尿道感染，血壓也會因腎臟受壓迫上升，當上述病症反覆出現，就要趕快就醫檢查確認。
洪東衛醫師指出，父母中有一人有多囊腎，就可利用基因檢測，確認自己有沒有基因遺傳，或40歲時到醫院接受超音波檢查，觀察腎臟有沒有長出水泡，假使發現到有疾病基因或水泡，就要馬上接受治療，因為在沒有治療下，多囊腎第一型患者約50至55歲就需要洗腎。
穩定用藥可推延洗腎時間約4到8年 讓自己有時間把握將來
洪東衛醫師強調，面對多囊腎一定不能逃避，積極治療才能發揮藥物最大作用，越晚用藥成果越差，到了慢性腎病末期才服藥，推延洗腎效果就非常有限；同時洪東衛醫師也說，病患在用藥期間，一定要遵從醫師指示規律吃藥，並且每天補充足夠水分，良好控制下能推延洗腎時間約4到8年。
洪東衛醫師說明，以往多囊腎沒有專用藥物，患者只能藉由控制血壓，與多喝水減少泌尿道感染等共病，降低腎臟傷害，現在終於有了多囊腎口服藥物，能夠推延病患洗腎年紀，讓病患可以爭取更多時間，退休生活有望跟常人相同，也可讓自己與家人有充足時間適應未來透析的生活。
60歲母親確診40歲女兒立即檢查也患病 立刻用藥穩住腎功能
洪東衛醫師強調，自己有1名60多歲病人，因血壓高、腹脹、血尿就醫，檢查後發現腎臟衰竭須洗腎，利用超音波檢查確診多囊腎，告知她有遺傳風險後，立刻請40多歲女兒前來檢查，也發現到腎臟功能下降，同樣有多囊腎，立刻使用多囊腎口服藥物，成功穩住腎功能，有機會推延洗腎年紀。
除了治療規律用藥，控制共病也同樣重要；洪東衛醫師提醒，多囊腎患者除了要補充足夠水分，若有其他慢性病，例如高血壓與糖尿病，也一定要控制好病況，平時保持良好生活習慣，飲食上也要減少腎臟負擔，必須依照營養師規畫，採用低蛋白質飲食，大魚大肉餐飲一定要避免。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54821
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