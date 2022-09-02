大甲地瓜球超兇闆娘IG曝！僅追蹤2人「其中一人超大咖」
金黃酥脆的地瓜球是台灣夜市的特色小吃，日前就有網友在臉書社團瘋傳一間位於台中大甲的「手工地瓜球攤」，由於老闆娘Bella的美貌以及姣好身材爆紅，不少客人都會特地前往朝聖。然而近日老闆娘的IG也被網友公開，版面上有許多上節目以及擺攤日常之外，也有人發現老闆娘Bella追蹤的人有蹊蹺，引起討論。
有網友近日在社群平台上透露剛追蹤地瓜球老闆娘Bella的IG，只見Bella的IG上有許多上節目的照片以及自己擺地瓜球攤的日常照片，隨著人氣逐漸攀升，也有不少知名YouTuber前往朝聖拍片，包括小哥哥艾里以及牛排，還有一對台俄異國夫妻檔「Roman and Sharon」日前也前往造訪。
然而仔細看老闆娘Bella的IG，粉絲人數目前總計有1.8萬粉絲，自介內容寫著自己地瓜球攤的地址以及營業時間，並註明沒有玩任何交友軟體，值得一提的是，Bella的IG只追蹤2個人，其中一個是天王「周杰倫」，格外顯眼。不少網友朝聖之後表示「Bella老闆娘是周杰倫粉絲？XD」、「Bella只追蹤周杰倫跟另一個男生欸？好特別」、「追蹤兩人其中一個是周杰倫是怎樣啦哈哈哈哈哈」、「怎麼追蹤名單2人中其中一個是周杰倫？難道Bella也是杰倫粉？」意外掀起討論。
然而對於外界有人指出她的胸部是假的，老闆娘Bella在接受「Roman and Sharon」訪問時就證實表示「是假的沒錯」，而Sharon也表示「那妳會對這件事情感到難以啟齒嗎？」Bella則霸氣回應「只要自己喜歡，沒有必要在乎他人的眼光，如果有人攻擊我的胸部，我只會覺得她在羨慕我」。（編輯：張嘉哲）