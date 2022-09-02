智慧電表大數據結合AI技術　台電APP掌握家電用電度數

台電指出，近年持續布建智慧電表（AMI）並連結台灣電力APP「有感」應用，自2018年起與資策會合作，開發全國首創AI大數據用電模型，今年6月啟用台灣電力APP「住宅用電分析」功能，根據智慧電表自動回傳的用電大數據，即可推算出家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的用電佔比與度。
台電進一步廣邀家電業者合作，提供家電汰舊換新的消費資訊，首波推出大同3C台電獨家優惠，將於本月上線。
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台電說明，若想幫家電健檢、掌握用電的智慧電表用戶，只要於台灣電力APP住宅用電分析功能介面輸入家庭成員組成與家電項目等問卷資料，AI系統即會開始定期分析家電用電，不僅可找出5大較高耗能家電中的「吃電怪獸」，還會同步提供近似用戶用電型態的比較資訊，做為民眾調整用電或進一步汰換舊家電的實用參考。
台電提到，APP研究的初始階段挑選部分用戶，以其家中智慧電表每15分鐘回傳的用電情況，涵蓋不同廠牌型號與使用年限的家電，掌握用戶開電視、關冷氣等行為所產生的用電特徵模式。
為了求技術的精準度，台電於測試用戶家中安裝智慧插座，以每分鐘蒐集家電真實用電資料作為確認比對，進而建立出AI統計模型，歷經5年來數十億筆資料的運算連結，這套AI模型，只要根據智慧電表數據，就能推算出家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的個別用電佔比及度數，且仍持續學習進化中。
台電指出，自2016年推出專屬APP並持續更新改版，下載次數已超過140萬人次，提供繳費、停電報修、用電申請與管理等實用功能，這次除了增加5大家電用電分析，更實際滿足民眾進一步消費需求，提供家電汰舊換新優惠資訊。