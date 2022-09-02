8地區有望放颱風假！網揭「1情況」乾脆別放　崩潰原因曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「有＝＝還要去接小孩快氣死，外面已經狂風暴雨.....」、「推預估雨量不是即時雨量衡量....不然又出包真的被罵翻」、「沒什麼印象了，但如果明天北北基宜有機會被掃到，希望不要又是上班時間過後才宣布，已經出門的人真的會哭死」、「放過大雨假，結果一堆人回家路上被塞死，動彈不得」、「有一次6點多宣布放假，很多人都出門了......」、「推前一天就要評估好宣布，不然真的太麻煩」。
事實上，過去確實也有發生過案例，2019年米塔颱風時，氣象局預測風雨在中午過後都會逐漸增強，結果前晚花蓮縣政府原本宣布正常上班上課，突然在早上七點35分急轉彎，說要停班停課，已經一堆家長把小孩送到校，馬上又冒著風雨接送小孩回家，當時就被抱怨到不行；2012年時，因為受到梅雨鋒面影響，氣象局在前晚9時發布豪雨特報，結果時任台北市長郝龍斌13日早上9點半才宣布下午停班停課，讓已經上班上課的民眾罵聲連連， 隨後10點不到又改成即刻停班停課，讓不少上班族及學生一頭霧水，冒著風雨回家。
「天氣風險 WeatherRisk」提到，隨著颱風暴風圈擴大、路徑稍偏西，目前發布「陸上警報」的機會正逐漸提高，「最快在今天深夜至明天清晨，宜蘭、北北基就有機會列入陸上警戒。」不過也因颱風速度放慢，影響時程稍有延後，目前以「週六至週日上午風雨最劇」，民眾若要出門要特別注意安全。（編輯：張嘉哲）