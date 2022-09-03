生不出二寶！男一驗「精蟲竟遭火烤5年」 醫見職業秒懂
「如果想要生第二胎，真的要好好保養身體，不管男生女生都是一樣！」腎臟科醫師洪永祥表示，曾遇過一名病患和老婆生不出第二胎，到泌尿科求醫後，發現居然是因為男子開快炒店長期站在爐子旁，「高溫一直在烤他的精蟲」，再加上肥胖問題，導致精蟲數目不夠，活動力也差，所幸經過減重及替換工作型態後，才成功再生下一子。
腎臟科醫師洪永祥就在節目《醫師好辣》中分享，在洗腎室有一個阿嬤，她的兒子23歲就和老婆生了第一胎，不久後想生第二胎，但在沒避孕的狀況下，肚皮竟7年都沒有動靜，媳婦去檢查也沒有任何身體問題。
不過輪到男方去泌尿科做精蟲分析時，發現正常來說男性每次射精應該要有1.5 c.c，每c.c要有1500萬隻精蟲，40%會游動要有生命力，4%要型態正常，但他的精蟲數目卻遠遠不夠，活動力也差，因此判斷是男方「生不出來」。
洪永祥表示，就在眾人尋找原因時，才知道原來是男方25歲就創業開快炒店，每天在高溫的爐子旁邊工作很久，「大概燒了5年，就是在那邊高溫一直在烤他的精蟲」，再來是男子這5年來胖了10公斤，受到肥胖及高溫的影響，才會面臨生育問題，後來男子另聘快炒店廚師，並減少在廚房工作的時間，接著再減重10公斤，夫妻倆不久後就懷上了第二胎。（編輯：賴禹妡）