「反骨」語謙被求婚！男友跪地高喊：嫁給我 眾感動到哭
YouTuber團體「反骨男孩」語謙近日傳出好消息！團體成員Aries艾瑞絲於IG分享語謙頭戴花圈、身著粉色洋裝，大方嶄露手上戒指的貼文，此為語謙男友在2日精心策畫的求婚派對，畫面只見眾好友圍繞兩人，男方在幸福的氛圍下單膝跪地並拿出戒指大喊「妳願意嫁給我嗎？」，引得全場尖叫連連。
2日時，反骨成員與眾好友一同參加語謙男友舉辦的求婚派對，酷炫、孫生和許凱皓還在其中表演了一段精彩的舞蹈。而據艾瑞絲曝光的影片，能看到男方單膝跪地於語謙面前，眾人在旁邊鼓舞「嫁給他」，男方伸出手示意眾人安靜，接著高舉訂婚戒指喊出關鍵的一句「陳語謙，妳願意嫁給我嗎？」全場歡聲尖叫。
團體成員紛紛向這對佳偶獻上祝福，艾瑞絲「恭喜最美的語謙成為人妻，每次參與求婚都會被感動到哭。太溫馨了，一定要幸福喔」，琳妲表示現場「超感動」，蕾菈也留言「語謙好美」，本本在語謙被求婚時感動地直想落淚，發出多則限動祝福兩人幸福快樂。
粉絲們也為語謙感到開心，在貼文留下一整排的「恭喜」，「求婚來啦，離反骨所有成員結婚，又邁進一大步了」、「恭喜語謙」、「幻想老婆名單又少了一位……語謙要幸福」 。 （編輯：李惠婷）