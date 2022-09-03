軒嵐諾全球都關注！強度「今年之最」 鄭明典：還在增強
中央氣象局目前持續對中颱軒嵐諾發布陸上和海上警報，過去3小時，軒嵐諾的強度稍微增強，暴風圈也略為擴大，在今晚可能會觸地，對北北基、東北角、宜蘭造成威脅，且預計週日（9/4）凌晨2時會轉為強颱，氣象局長鄭明典稍早也在臉書強調，軒嵐諾的「巔峰時強度為今年全球之最」，屢次的強度變化和詭譎的路徑，受到全世界的氣象迷關注，而它目前就在台灣的身邊。
軒嵐諾在9/28生成後，僅僅花了2天就成長為強烈颱風，不過後續因滯留時間過長、海水溫度下降、併吞熱帶性低壓等種種原因，減弱為中度颱風，鄭明典今（3）日上午，在個人臉書分享一張颱風的動態圖，影像中可見，軒嵐諾的眼牆雲系重新環繞，颱風眼也逐漸變得清晰，意味著強度又再慢慢變強；鄭明典強調「臺灣就在旁邊！第11號颱風軒嵐諾，巔峰時強度為今年全球之最，強度數次大幅度變化，同時又有著很特殊的急轉彎路徑！這是個全球氣象迷關注的天氣系統！」鄭明典也在留言區補充，觀察重點在於「持續有強對流雲帶旋入」，因此這11號颱風「還在增強中」。
此外，鄭明典昨（3）日在氣象局受訪時也表示，過去為了防範颱風帶來的災害，不太敢提及颱風有什麼好處，但這次可望化解台灣缺水困境，尤其是替北台灣的水庫解渴，所以若全力將防災做好，仍有些正面效益。
回顧軒嵐諾的路徑，剛開始生成後，路徑一路向西直衝，後來又往西南轉向，後續再逼近台灣時，急轉向北，打了一個「大勾勾」的路徑相當詭譎，對此氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明解釋，軒嵐諾一開始受到北方副熱帶高壓導引快速向西移動，後來受到熱低壓（TD14）牽引產生「藤原效應」，因此往西南方位移，後續更因為北方槽線東移，導致高壓分裂，等同於「開出一條通道」讓它有機會北上，加上大陸高壓順勢幫忙推了一把，幾乎結合所有秋天的天氣系統，因此在這短短3到5天內，軒嵐諾颱風才有如此奇特的路徑走法。
氣象局表示，颱風的外圍環流除了為北台灣帶來大量降雨外，中南部地區也已經開始出現降雨，預估入夜到明（4）日凌晨，軒嵐諾最靠近台灣陸地時，降雨情況和風力增強趨勢會更加顯著，民眾除了外出小心，也可先將家中易碎、易掉落物品做好固定。