軒嵐諾即將大轉彎！眾愣「什麼鬼路徑」 沒撲台原因曝光
今年第11號颱風「軒嵐諾」，目前維持強烈颱風等級持續往台灣附近逼近，剛開始路徑一路向西直衝，後來又往西南轉向，後續更可能急轉向北，打了一個「大勾勾」的路徑相當詭譎。對此有網友在PTT表示，近日他在看了軒嵐諾的颱風路徑預測後，發現「還沒到台灣就轉彎了」，好奇「颱風是怎麼控制方向的？」貼文引發熱議。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明解釋，秋季的天氣系統相當複雜，才導致軒蘭諾颱風路徑變化這麼大，「過去幾乎只有2001年的納莉颱風曾見過這樣複雜的情況。」
根據中央氣象局的資料顯示，颱風的移動，主要是受到「太平洋副熱帶高氣壓環流」所導引，一般來說，北半球的颱風會受到南方的「偏東風」影響，自然的向西進行，到了較高緯度（約北緯20°以北）後，又會因科氏力增加，加上受西風導引，進而轉向東方行進；另外，如果颱風行徑的前方有「高氣壓」，此時颱風會受阻無法繼續前進，就像「水不能向高處流」一樣，這時「颱風必須改向氣壓比較低」的地方行進，以致發生了轉向的情形。
彭啟明表示，軒嵐諾生成後，一開始受到北方副熱帶高壓導引快速向西移動，後來受到熱低壓（TD14）牽引產生「藤原效應」，因此往西南方位移，後續更因為北方槽線東移，導致高壓分裂，等同於「開出一條通道」讓它有機會北上，加上大陸高壓順勢幫忙推了一把，幾乎結合所有秋天的天氣系統，因此在這短短3到5天內，軒嵐諾颱風才有如此奇特的路徑走法；彭啟明也強調，軒嵐諾颱風目前的強度，對台灣而言真的很幸運只是擦邊而過，萬一直撲台灣而來，災情恐怕真的非常的大。
中央氣象局今（1）日表示，由於軒嵐諾正在整合南方熱帶性低壓（TD14），其強度還有增強空間。路徑上今日軒嵐諾仍在往西南移動中，週五（9/2）凌晨2時左右到達路徑最南端，大約接近鵝鑾鼻東方外海，接著逐漸減速停滯打轉一段時間後，再緩慢開始北轉。氣象局最快在週五（9/2）清晨到上午發布海上颱風警報，同時提醒民眾，若軒嵐諾颱風未來北轉時路徑稍微偏西，仍不排除會發布陸上颱風警報的可能性，尤其對台灣東北角地區的影響相當大，需多加留意。