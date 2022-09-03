火辣女歌手衝觀眾席！粉絲「伸狼手」狂掐 扯下丁字褲
幸好工作人員即時救援！巴西女歌手皮波基尼亞（Pipokinha）擁有性感身材，平日在IG大方展現自己，甚至做出一些過於火辣的動作。近日她上台開唱時，上半身僅貼胸貼，下半身著藍色丁字褲，幾近全裸地坐在工作人員的肩上，並直接到觀眾席與眾人互動，不料，卻有多名粉絲伸出「狼手」，摸向皮波基尼亞的胸部、屁股，甚至還有人特意去解開她的丁字褲。
影片上傳於8月26日，皮波基尼亞開唱時，身上僅著胸貼與藍色丁字褲，可她仍熱情地想與粉絲互動，於是坐在人員肩上後走入觀眾席。豈料現場氣氛過嗨，眾人看到女星走入人群後、控制不住理智，多名粉絲直接伸手摸向皮波基尼亞的身體，她生氣地拿麥克風敲退，接著敬業地繼續帶氣氛。
待皮波基尼亞與人員一同退到舞台邊緣，一隻手卻悄悄從身側出現，扯開她細細的藍色丁字褲，走光危機即將發生，幸虧場邊工作人員反應快，立刻拿出毛巾包裹住女星下身，令其成功結束這場表演。
影片被分享至推特後，眾人相當傻眼「這是什麼鬼？」、「他們看起來像一群狼，在一塊肉後面…」，並比喻女星的情況像是「穿越獅子巢穴的瞪羚」。 （編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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