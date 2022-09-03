和女友激戰！男下秒「被坐斷」變紫茄 醫曝2姿勢最危險
情侶在進行魚水之歡時，難免激情中會有一些意外發生，就有一名男子因為和新女友剛交往，兩人在早晨發生親密行為時，女友竟硬生生將男子的生殖器「啪」一聲坐斷，原先男子沒感受到劇烈疼痛，不打算就診，後面才驚覺下體腫脹得如同紫色的茄子，才緊急到醫院就醫，所幸經過手術後已經恢復正常。
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在節目《醫師好辣》中透露，曾遇過一名男病患因為剛和女朋友交往，兩人在熱戀之際打得太火熱，在早晨發生性行為時，用了「女上男下」的體位，但位置沒有對好，「就變成女生在下來的過程中，直接把那一根給『啪』坐斷」。
邱鴻傑主任表示，其實他們每一年都會遇到一兩個類似案例，最容易在女上男下或是傳教士體位時發生，「每個病人都會形容那個撞斷的時候，會聽到很清脆一聲『啪』」，因為白膜在男生下體充血的時候堅硬程度非常高，如同鼓棒一般，但斷掉後被皮膚包覆著，所以時間久了之後反而是不太痛。
邱鴻傑主任分享，這位男病患非常特別，一開始覺得有點痛，還想著觀察半小時看會不會自行痊癒，但後來看越來越不對，下體腫脹得如同紫色的茄子，形狀也已扭曲，他才趕快來急診就醫， 泌尿科醫師一看就知道是生殖器海綿體骨折，立即進行包皮環切手術，找到白膜出血點之後再縫合，他也呼籲若是遇到這樣的狀況，一定要趕快來就診，及早修復才能完全復原，「這是泌尿科少見的急症，萬一你就覺得反正後面也不太痛，你就在家裡休息好了，後面真的會影響到一生的勃起功能」。（編輯：賴禹妡）