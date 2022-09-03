口乾叫飲料！外送員竟是「下半身失蹤妹」 網喊：更渴了
真是難得的經歷！現今外送行業發達，不管性別是男、是女，職業是學生還是上班族，皆有人利用閒暇時間跑單賺外快。就有位民眾在網路上分享，自己叫飲料外送，來的人員竟是一位長腿金髮小姊姊，令他相當興奮，也將這段奇遇分享至網路，直呼：「她送的奶茶比較甜」。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示近日叫飲料外送，沒想到來的竟是一位正妹外送員，其上半身穿著一件Over Size的外送T恤，兩條大長腿露在外頭，相當吸睛，原PO也大著膽子詢問是否能拍照，該名外送員大方答應。原PO後續喝了送來的奶茶後讚到「發現她送的奶茶比較甜，忘記多給她小費了。」
對此，網友紛紛留言「奶茶，不用加糖」、「從今天起，餐餐都吃熊貓」、「這個是真的正，淡妝+沒整形+0修圖」、「真的好甜」。
據悉，此外送員名叫「Michelle 雪兒」，在網路上小有知名度，有經營個人臉書粉專和TikTok帳號，眼尖網友認出「她就是在抖音跳舞的外送員～」。不過因為照片中的打扮，部分網友開始質疑其外送員身分的真實性「這麽曬的天氣，很少熊貓女孩會穿成這樣的」、「皮膚那麼白，除非開車外送，最好大熱天外送專這樣」。 （編輯：李惠婷）