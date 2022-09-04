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帶學弟回家讀書！妹子開櫃冒「這瓶」尷尬炸　老司機笑了

▲一名女網友透露，她帶學弟回家後，在介紹香水收藏時，被發現其中一罐是潤滑液。（示意圖，與當事人無關／取自unsplash）
▲一名女網友透露，她帶學弟回家後，在介紹香水收藏時，被發現其中一罐是潤滑液。（示意圖，與當事人無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-04 14:29:10

「現在榮登我此生最尷尬經歷沒有之一！」一名女網友在網路上崩潰透露，她日前帶心儀的學弟回家唸書，兩人在討論原PO的香水收藏時，學弟本來要伸手拿其中一罐，卻又默默將手收回，她這才注意到原來那罐是潤滑液，氣氛瞬間尷尬到爆，讓她瞬間想鑽進地洞裡！ 

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該名網友在Dcard中貼文，她以「人生最尷尬，被情趣用品出賣了貞操」為題，表示某天和曖昧中的學弟一起去咖啡廳唸書，但因為星巴克客滿，只好回她家繼續讀，一開始兩人在閒聊時，想起之前聊過香水的事情，原PO便打開櫃子，拿了其中一罐新買的香水和學弟分享，「接著我們就討論起喜歡的基調，中間他也拿起來試噴一下」。 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO發文分享，潤滑液放在櫃子中竟被學弟看到。（圖／翻攝自Dcard）
兩人聊得正熱烈時，只見學弟打算拿起其中一罐香水仔細看，手卻才剛碰到瓶子就默默收回來，原PO這才發現那罐就是她放在櫃子裡的潤滑液，忍不住在心中大罵髒話，之後在讀書和聊天的過程中更是大腦一片空白，「學弟雖然看起來表現得很正常，但我真的還是尷尬到想哭」，讓她想起就忍不住崩潰直呼：「現在榮登我此生最尷尬經歷沒有之一！」 

貼文一出，網友紛紛留言，「手收回去一定是知道啦」、「如果像你說的他當下真的是突然很怪的放回去的話，百分百知道那罐是潤滑液吧」、「我也看不出來，學弟懂這個看來是同好」、「他收手就是他已經知道是潤滑液了」、「好險不是拿起來後是裝姊夫的盒子」、「學弟本來不知道，晚上閒閒沒事開低卡看看，現在他知道了」、「對方懂香水嗎？如果懂，放心他一定看出來了」。 

不過，也有不少人安慰，「放心，他為了自己的人設，也不能承認看出什麼」、「其實不仔細看真的不明顯啦，在我看來長得都差不多阿哈哈」、「裝死就這樣，當一切都不知道，反正學弟也打算裝死」、「沒事啦，除非你買透明包裝，不然現在潤滑液都做得跟化妝精品一樣」、「學弟都願意跟妳回家了，我看妳是不懂喔」、「這是自己助攻自己吧」、「潤滑液說真的也不是什麼尺度大開的情趣用品，放寬心啦哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）   

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