帶學弟回家讀書！妹子開櫃冒「這瓶」尷尬炸　老司機笑了

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兩人聊得正熱烈時，只見學弟打算拿起其中一罐香水仔細看，手卻才剛碰到瓶子就默默收回來，原PO這才發現那罐就是她放在櫃子裡的潤滑液，忍不住在心中大罵髒話，之後在讀書和聊天的過程中更是大腦一片空白，「學弟雖然看起來表現得很正常，但我真的還是尷尬到想哭」，讓她想起就忍不住崩潰直呼：「現在榮登我此生最尷尬經歷沒有之一！」
貼文一出，網友紛紛留言，「手收回去一定是知道啦」、「如果像你說的他當下真的是突然很怪的放回去的話，百分百知道那罐是潤滑液吧」、「我也看不出來，學弟懂這個看來是同好」、「他收手就是他已經知道是潤滑液了」、「好險不是拿起來後是裝姊夫的盒子」、「學弟本來不知道，晚上閒閒沒事開低卡看看，現在他知道了」、「對方懂香水嗎？如果懂，放心他一定看出來了」。
不過，也有不少人安慰，「放心，他為了自己的人設，也不能承認看出什麼」、「其實不仔細看真的不明顯啦，在我看來長得都差不多阿哈哈」、「裝死就這樣，當一切都不知道，反正學弟也打算裝死」、「沒事啦，除非你買透明包裝，不然現在潤滑液都做得跟化妝精品一樣」、「學弟都願意跟妳回家了，我看妳是不懂喔」、「這是自己助攻自己吧」、「潤滑液說真的也不是什麼尺度大開的情趣用品，放寬心啦哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）