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胖和尚太多！泰國佛寺引進健身器材　民眾：掃寺廟也能瘦

▲泰國僧侶肥胖問題嚴重，全國35萬名僧侶中，約有一半都過重。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國僧侶肥胖問題嚴重，全國35萬名僧侶中，約有一半都過重。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-09-04 18:03:102022-09-04 19:10:21

泰國僧侶肥胖問題嚴重，全國35萬名僧侶中，約有一半都過重，肥胖的比例比一般人高出10%，也因此造成許多和尚全身都是病，像是糖尿病、高血壓、關節炎等。泰國清萊府有座寺廟為了解決和尚過胖的問題，在廟裡引進健身器材且找來健身教練，消息傳出後，泰國民眾反應兩極，有人認為和尚不需要健身，可以去打掃、修理寺廟，也能達到減肥的效果，也有人覺得為了健康多運動沒有什麼不好。

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泰國僧侶一天只能吃一餐，中午後就不能再吃東西，已經吃得這麼少了，究竟泰國僧侶肥胖的原因是什麼呢？首先，按照規定僧侶不能決定自己要吃什麼，一大早出門托缽化緣，信徒供奉什麼就要吃什麼。但是，信徒為了表達敬意，常會供奉高熱量的食物，雖然食物又香又美味，但可能不太健康。

此外，泰國的僧侶過了中午不能吃東西，如果下午肚子餓，為了填飽肚子、迅速恢復體力，經常會選擇喝下含有高糖分的飲料。再加上他們常常坐著祈禱冥想、運動量不足，飲食、生活型態雙重影響下，導致不少僧侶有過胖問題，甚至因為得了糖尿病而截肢的大有人在。為此，泰國政府曾經和學術機構合作，推出專為僧侶設計的健康營養專案，希望幫助他們控制體重。

根據泰國媒體報導，清萊府一位名叫派汕普拉查通（Phra Paisalprachathon）的住持這個月1日在Buddist News臉書粉專PO文，並上傳了幾張僧侶健身的照片，他在文中表示，「我知道僧侶有過胖以及因此生病的問題，所以找來了專業人士協助寺廟中的僧侶強健體魄，好好照顧自己。」住持指出，照片是在清萊府（ChiangRai）的寺廟拍攝，健身器材是信徒捐贈，當地衛生單位派出專業教練指導僧侶使用器材。

文章發布後在泰國引發熱議，部份網友反對僧侶健身，他們認為僧侶應該保持平靜從容，健身不是僧侶的責任。也有網友認為僧侶如果想要減肥，可以去打掃寺廟或是修復寺廟的建築物。不過有些網友對於僧侶健身抱持著正面的態度，他們認為只要是為了健康而運動就是好事，畢竟僧侶也是人，光是祈禱冥想不會健康。

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