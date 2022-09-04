胖和尚太多！泰國佛寺引進健身器材　民眾：掃寺廟也能瘦

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此外，泰國的僧侶過了中午不能吃東西，如果下午肚子餓，為了填飽肚子、迅速恢復體力，經常會選擇喝下含有高糖分的飲料。再加上他們常常坐著祈禱冥想、運動量不足，飲食、生活型態雙重影響下，導致不少僧侶有過胖問題，甚至因為得了糖尿病而截肢的大有人在。為此，泰國政府曾經和學術機構合作，推出專為僧侶設計的健康營養專案，希望幫助他們控制體重。
根據泰國媒體報導，清萊府一位名叫派汕普拉查通（Phra Paisalprachathon）的住持這個月1日在Buddist News臉書粉專PO文，並上傳了幾張僧侶健身的照片，他在文中表示，「我知道僧侶有過胖以及因此生病的問題，所以找來了專業人士協助寺廟中的僧侶強健體魄，好好照顧自己。」住持指出，照片是在清萊府（ChiangRai）的寺廟拍攝，健身器材是信徒捐贈，當地衛生單位派出專業教練指導僧侶使用器材。
文章發布後在泰國引發熱議，部份網友反對僧侶健身，他們認為僧侶應該保持平靜從容，健身不是僧侶的責任。也有網友認為僧侶如果想要減肥，可以去打掃寺廟或是修復寺廟的建築物。不過有些網友對於僧侶健身抱持著正面的態度，他們認為只要是為了健康而運動就是好事，畢竟僧侶也是人，光是祈禱冥想不會健康。