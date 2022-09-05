林明禎曬「神級S曲線」俏皮熱舞！7萬人看暈：怎一直重播
馬來西亞女星林明禎2015年來台發展，姣好外貌受到許多粉絲喜愛，而近期她轉往香港拓展演藝事業，在宣傳活動時忍不住在IG和粉絲分享跳舞片段，只見她身穿短版合身上衣及窄裙，將S曲線展現得淋漓盡致，也讓網友們嗨喊：「很少有舞步那麼吸引目光的！」
林明禎近期在香港活動，更參演電影《飯戲攻心》，為了宣傳活動，她還特地到戲院和觀眾謝票，並透露有些觀眾居然已經看到2刷、3刷，讓她驚呼「太強了吧」，也表示9月7號上映日會再現身！
而行程結束後，林明禎在IG貼出一系列穿搭照，只見她上身穿著短版合身白色T恤，下身則是搭配亮橘色窄裙，不僅露出迷人的腹部肌肉線條，也曬出傲人雙峰的形狀，S曲線一覽無遺，此外，林明禎還分享一段影片，是她踩著輕快的步伐開心跳舞，心情似乎不錯，一貼出立刻吸引7.6萬人觀看。
對此，粉絲們紛紛留言狂讚，「好漂亮」、「我的女神」、「一定支持」、「美哉」、「身材爆好」、「超扯的水蛇腰」、「腰太細了吧」，也有網友看到林明禎跳舞片段，直呼「好可愛唷」、「這是魔鬼的步伐」、「很少有舞步那麼吸引目光的」、「大半夜的手機怎麼壞了一直停在這」、「有夠俏皮」。（編輯：賴禹妡）