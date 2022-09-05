好市多上架超炫健身車！眾見「6位數售價」笑：買了必瘦
近年來全球掀起健身風潮，不少人也開始在家建構起專屬健身房，商人們嗅到無限商機，開始推出各種適合擺放在小空間的健身器材。不過就有民眾在美式賣場好市多看到一款「超美健身車」開賣，而價格曝光卻讓全場網友苦笑喊：「買了絕對瘦下來」。
美式賣場「好市多Costco」憑藉實惠價格以及獨特性高的商品，成功吸引不少死忠會員。就有民眾在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，逛賣場時看到現場產出一輛超酷炫健身車，不料靠近一看售價，卻發現「要價36萬8999元」，讓他不禁苦笑「這價格是不用運動就會瘦的概念嗎？」
畫面曝光後立刻有不少會員也幽默回應「一般人買下去，應該馬上吃土配西北風，一整年下來應該就很瘦了」、「買下去就瘦了，沒錢吃飯」、「在韓劇裡面看過這台，本來覺得很不錯，不佔空間，沒想到這麼貴呀」、「夠買30年健身房的會費了」。
事實上這款健身車採用特殊材質碳鋼纖維，經由義大利工藝設計製成，更是米蘭設計博物館中的永久展品，長111公分寬49公分，小空間使用也沒有大問題。
因此也有一派網友認為「真的有人會買。市場不同而已」、「就跟有人開60萬的車，也有人開6000萬的車，等同道理」、「這種設計是很經典的，如果有錢我會買」。（編輯：潘毅）