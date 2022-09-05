莫彩曦感謝台灣醫療！再澄清「2事實」槓酸民：沒用健保
百萬YouTuber莫彩曦愛台灣形象深植人心，不過8月時大陸軍演頻繁，就有部分網友質疑他與老公Adam「台灣出事就逃回美國」。而3日時，莫彩曦也發出新片分享台灣美食、感謝台灣醫療，更槓上酸民揭露「2個事實」。
莫彩曦與老公Adam經常拍片分享台美兩地日常，YouTube上擁有141萬訂閱粉絲，3日時他們也再度上傳新片，內容是兩人8月回美時，順道帶了台灣臭豆腐回去要給弟弟嚐鮮，同時他們沿途紀錄下臭豆腐成功通過海關，搭機前往美國的過程。弟弟首次接觸「臭豆腐」時，也不禁質疑「它怎麼過海關的？」
完成臭豆腐任務後，影片畫風卻驟變，Adam開始提到自己長期都有吃抗憂鬱症、抗焦慮的藥物，但前陣子卻突然失效，導致他恐慌、焦慮症狀復發，不過幸運的是，Adam在在台灣遇到身心科的黃醫師，在對方的建議下進行換藥，最終也成功緩解病症，Adam也說自己現在狀況已經無大礙了。莫彩曦在一旁也認同表示「我真的覺得，他救了我們兩個的生命」。
對於曾有酸民嗆聲「在台灣不繳稅，卻使用台灣健保」，莫彩曦也點出2件事實澄清「不對，我們都是自費，我們還沒有健保，我們會繳滿台灣的稅，這個想要講清楚」，同時也認為「就算我們要自費，我們真的很感謝可以在台灣找到這麼優質的醫療」。（編輯：潘毅）