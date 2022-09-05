撈王火鍋全新「藤椒酸菜魚」湯底！中秋6人套餐省1000元
煲湯式火鍋「撈王」適逢中秋節，獨家於台北ATT店推出全新「藤椒酸菜魚」湯底，並祭出內用限定4或6人團圓套餐、及海陸組合拼盤優惠，最划算的折扣將近85折，最高可現省1000元，愛吃火鍋的饕客們可要好好把握難得優惠。馬辣集團9月集旗下10大品牌優惠齊發，身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），或持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，都可享「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」等火鍋海鮮好料吃到飽。
「撈王鍋物料理」以煲湯式火鍋為主打，2010年以招牌「胡椒豬肚雞」打響名號，成為熱愛火鍋的饕客們必吃口袋名單。今年中秋節獨家於台北ATT店推出全新「藤椒酸菜魚」湯底，並首度於9/5～9/11推出中秋內用限定4人／6人團圓套餐及海陸組合拼盤優惠。
3款中秋內用限定套餐，不分午晚餐時段，包含最新「藤椒酸菜魚」搭配經典「胡椒豬肚雞」兩大湯底組合的太極鍋，提供爆漿手打蝦丸、會唱歌的雙臘煲仔飯、繡球豆腐、活體菌菇（或黑美人菇）、馬蹄竹蔗水共超過13道人氣菜品，尤其附上以15隻蝦手工製作、擁有流心起司內餡的「爆漿手打蝦丸」。
4人團圓套餐還搭配濃郁綿密的「花生冰沙」飯後甜點，4,180元（原價4,878元)；6人團圓套餐則附「嚴選澳洲和牛三珍」、「嚴選日本A5和牛三珍」，5,980元（原價7,048元），祭出將近85折、最高可現省1000元的划算優惠。另外還有海陸組合拼盤2,980元（原價3,360元）可供加碼。
另外，馬辣集團最新9月優惠則於9/1～9/30，含2成人以上同行，出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），或其一代表持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可享馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」、新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」、新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」等優惠。