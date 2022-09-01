馬辣身分證中2碼干貝吃到飽 「嫦娥奔月」同音有優惠
馬辣集團9月集結旗下10大品牌優惠齊發，出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼、或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），無論是9/1記者節、9/3軍人節、9/10中秋節、9/28教師節，都可享「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」等火鍋海鮮好料吃到飽。專屬處女座、天秤座還有壽星優惠，「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽。
馬辣集團最新9月優惠曝光，9/1～9/30，含2成人以上同行，出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），或其一代表持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可享有超狂火鍋海鮮好料吃到飽。
馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」，新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」，新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」；涮樂和牛鍋物食べ放題選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌「鮮甜白蝦吃到飽」。
問鼎皇上吉祥宮廷火鍋，選擇「988方案」即贈「日本A5和牛雪花」乙份（價值680元）、4成人兩份、6成人三份，以此類推；平日周一至周五16:00前進場，加碼升級為「世界三大和牛」乙份（價值720元）。選擇「1688方案」全桌可享新品「紅條石斑」與活動限定品「佐渡花蟹」吃到飽。
馬辣集團旗下燒肉品牌，熊一頂級燒肉則可享全桌「北海道生食級干貝吃到飽」或 「全桌免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」優惠；另外哞哞屋和牛燒肉、夯下去新潮和牛燒及最新開幕的燒肉ChaCha個人和牛燒肉也都有優惠。
另外，開學季王品集團釋出戀愛小確幸，邀來星座專家認證9月雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座「4星座」愛情運最佳，9/1～9/30平日上述4個星座的民眾到夏慕尼消費，就免費請吃波士頓龍蝦。