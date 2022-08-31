4星座9月愛情運最旺！夏慕尼放送戀愛小確幸 免費吃龍蝦
星座專家認證9月雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座「4星座」愛情運最佳！開學季王品集團釋出戀愛小確幸，9/1～9/30平日上述4個星座的民眾到夏慕尼消費，免費請吃波士頓龍蝦。馬辣集團則有專屬處女座、天秤座壽星優惠，可享「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」加碼吃到飽。
9月適逢開學季，還有不少大學新鮮人初嘗校園新生活，王品集團旗下最受歡迎的約會餐廳夏慕尼鐵板燒，特別邀請星座專家選出本月認證愛情運最佳的「4星座」，只要雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座，9/1～9/30平日到夏慕尼消費兩客套餐，一人符合資格即招待波士頓龍蝦半隻（價値600元）、兩人都符合資格的話，就招待龍蝦一整隻（價値1,200元）。
另外夏慕尼鐵板燒還全新推出，期間限定「和牛夢幻套餐」，油花完美、口感細嫩的和牛，搭配北海道干貝、海大蝦、嫩煎石斑等多種澎湃海鮮，一次滿足吃個夠。
王品牛排為了減輕職場媽媽趕著下班煮晚餐的辛勞，推出雙重優惠為辛苦的父母減輕生活壓力，即日起至9/30，外帶發票金額滿1,000元、即可享有三公里免費外送；9/1～9/30外帶發票金額滿800元，則招待「煙燻鮭魚佐莎莎醬」乙份。
馬辣集團吃到飽最新9月優惠曝光，9/1～9/30，推出專屬處女座、天秤座壽星優惠，只要提前至少1日訂位、出示身份證並打卡，主動告知參與本活動，即可享馬辣「九孔鮑魚」無限吃到飽，新馬辣和新馬辣Plus+則有「美國Prime神仙牛」無限量供應，速速手刀訂位優惠吃起來。