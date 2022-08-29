馬辣9月壽星優惠！九孔鮑魚、美國Prime神仙牛吃到飽
馬辣集團吃到飽最新9月優惠曝光，一次集結馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+三個吃到飽火鍋品牌，整個9月推出專屬處女座、天秤座壽星優惠，可享「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽好康，壽星們還不趕緊約朋友吃爆。
馬辣集團以火鍋吃到飽品牌馬辣、新馬辣、新馬辣Plus人氣最受矚目！提供國際認證肉品、產地直送海鮮，還有豐富澎湃的自助吧，放滿多款時蔬食材，研磨咖啡、鮮榨果汁、進口酒水等各式飲品，還有寶島水果、鮮榨果汁、手工甜點及國際2大品牌冰淇淋，總共提供超過100道以上的美食無限量供應吃到飽。
每個月還以壽星優惠寵客，最新9月優惠9/1～9/30，推出專屬處女座、天秤座壽星優惠，只要提前至少1日訂位、出示身份證並打卡，主動告知參與本活動，即可享馬辣「九孔鮑魚」無限吃到飽，新馬辣和新馬辣Plus+則有「美國Prime神仙牛」無限量供應，速速手刀訂位優惠吃起來。
另外，平價實惠的吃到飽餐廳千葉火鍋，9月迎接海港直送的「浪漫蟹逅」螃蟹季活動，不加價犒賞大家大啖肥美秋蟹，限時9/3～10/2每週末六日，免費加碼三點蟹、黃金蟹、藍蟹吃到飽（隨機擇一供應）；而且9月份壽星持VIP享味卡，本人享有5折優惠，一般壽星優惠也有75折。