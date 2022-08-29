馬辣9月壽星優惠！九孔鮑魚、美國Prime神仙牛吃到飽

我是廣告 請繼續往下閱讀

提供國際認證肉品、產地直送海鮮，還有豐富澎湃的自助吧，放滿多款時蔬食材，研磨咖啡、鮮榨果汁、進口酒水等各式飲品，還有寶島水果、鮮榨果汁、手工甜點及國際2大品牌冰淇淋，總共提供超過100道以上的美食無限量供應吃到飽。

▲馬辣請9月壽星吃九孔鮑魚。（圖／馬辣集團提供）

▲馬辣集團吃到飽最新9月優惠曝光，處女座、天秤座壽星可享「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）